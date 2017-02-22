Альпари: Февральская ревальвация 17-го года

Февраль для России исторически непростой месяц, особенно если вспомнить, что на дворе 17-й год. Сто лет назад в России была революция, а сейчас – ревальвация рубля. С начала февраля курсы доллара и евро по отношению к российской валюте снизились более чем на 5%. Событие необычное, ведь для россиян более привычны движения национальной валюты в другую сторону и слово «девальвация» более знакомо.

Тем не менее, в начале этого года ревальвация рубля назревала. Об этом говорит высокая стоимость барреля Brent в рублях. В январе она поднималась выше 3400 руб. за «бочку», что в историческом смысле дорого. Это показывало отставание курса российской валюты от роста нефтяных котировок. Недаром целый ряд западных инвестиционных домов (Goldman Sachs,Citigroup и т.д.) выделяли рубль в качестве привлекательной валюты для инвестирования.

Статистические данные свидетельствуют о восстановлении российской экономики, а уровень ставок в ней высокий. Ключевая ставка Центробанка сейчас составляет 10% (процесс снижения ставок идёт, но медленными темпами, так как в приоритете у регулятора контроль инфляции), а доходность государственных облигаций ОФЗ составляет 8-9%. В глазах западных инвесторов это очень высокий уровень ставок. Для сравнения, доходности Treasures США, Японии и европейских стран составляют 0,5-1%. Благодаря этому рубль пользуется спросом у инвесторов в качестве валюты carry trade.

Дополнительное влияние на рубль оказал и отток капитала из России. По данным Центробанка, по платёжному балансу в декабре чистый приток капитала в Россию составил $0,7 млрд, несмотря на проведённую сделку продажи «Роснефти» западным инвесторам. Приток $15,3 млрд был компенсирован сопоставимым оттоком в виде инвестиций российских компаний за рубеж, из них $11,7 млрд прошли по статье «прочие активы». Фактор «Роснефти» мог сыграть свою роль в ревальвации рубля ещё и в другом разрезе. Крупнейшей российской нефтяной компании для проведения выкупа акций у миноритариев «Башнефти» необходимо было порядка 65 млрд руб. Для получения этой суммы «Роснефть» могла использовать свои валютные резервы.

Наконец, 17 января агентство Moody’sповысило прогноз по рейтингу РФ до уровня «стабильный». Мы не исключаем, что уже в этом году одно из трех рейтинговых агентств может поднять непосредственно и рейтинг России. При этом рейтинг вернётся на инвестиционный уровень, что дополнительно повысит привлекательность российских активов в глазах западных инвесторов.

Мы не исключаем, что тренд усиления рубля по инерции продолжится в ближайшие недели. Уровни 55-56 по паре доллар/рубль и 58-59 по евро/рубль уже не выглядят чем-то недостижимым. Но ради справедливости рубль традиционно в первой половине года показывает свою силу (так было и в 2015, и в 2016 годах), а во второй половине года всё, как правило, возвращается на круги своя. Целый ряд факторов указывает, что так будет и теперь.

России предстоят высокие выплаты по внешнему долгу в марте-апреле, 24 марта ожидается снижение ставки ЦБ РФ. Плюс возможное продление Минфином программы покупки валюты в резервы и вероятное разочарование ожиданий заметного потепления отношений между Россией и США при Дональде Трампе. Всё перечисленное будет играть не в пользу российской валюты. Исходя из этого, весной-летом мы ожидаем небольшого ослабления рубля. Посмотрим, что будет в октябре 17-го года. Как говорится, цыплят по осени считают.

Роман Ткачук, старший аналитик

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