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mfd.ruАналитикаКомментарии22 февраля 2017 г.Dukascopy Bank SA: перед выходными в РФ инвесто...
сегодня
15:15

Dukascopy Bank SA: перед выходными в РФ инвесторы будут сокращать свои позиции в акциях российских эмитентов

По итогам первой половины торговой сессии среды, 22 февраля, российские индексы акций снижаются вслед за нефтяными контрактами. На текущий момент индекс ММВБ снизился на 0,4% до 2118,6 пункта, а индекс РТС теряет 0,8% и вновь опустился к отметке 1150 пунктов. Все дело в том, что цены на нефть марки Brent полностью растеряли вчерашний рост и снижаются на опасениях увеличения запасов сырой нефти в США, статистику по которым Американский институт нефти опубликует сегодня ночью. Рынок ожидает, что запасы сырой нефти вновь увеличатся до новых многолетних максимумов. На этом фоне курс рубля относительно доллара снижается на 43 копейки до 57,8325 руб./долл.

Европейские индексы акций сегодня торгуются разнонаправленно в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС. Поддержку котировкам акций не оказал даже выход позитивной макроэкономической статистики в Германии, где рост индекса делового климата от IFO превысил ожидания рынка.

Мы ожидаем продолжения падения российских индексов до конца текущей короткой недели. Инвесторы будут стремиться сократить позиции в акциях российских эмитентов перед длительными выходными.

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