Банк "Глобэкс": торги откроются без существенного изменения по индексу ММВБ Мы ожидаем небольшой стабилизации от рубля при том, что прогноз от API по увеличению запасов сырой нефти в США составляет +9,9 млн баррелей. Подтверждение этих данных от Министерства энергетики США может снизить цену на нефть. Однако котировки не снижаются благодаря хорошим отчетам по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК «плюс». Но главное событие, которое может негативно повлиять на развивающиеся рынки, произошло вчера. Глава ФРС выступила в сенате, где заявила, что процентная ставка может быть повышена в ближайшие месяцы. Это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте