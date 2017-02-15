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mfd.ruАналитикаКомментарии15 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": торги откроются без существенно...
сегодня
10:15

Банк "Глобэкс": торги откроются без существенного изменения по индексу ММВБ

Мы ожидаем небольшой стабилизации от рубля при том, что прогноз от API по увеличению запасов сырой нефти в США составляет +9,9 млн баррелей. Подтверждение этих данных от Министерства энергетики США может снизить цену на нефть. Однако котировки не снижаются благодаря хорошим отчетам по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК «плюс». Но главное событие, которое может негативно повлиять на развивающиеся рынки, произошло вчера. Глава ФРС выступила в сенате, где заявила, что процентная ставка может быть повышена в ближайшие месяцы. Это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков.

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