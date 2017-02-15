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mfd.ruАналитикаКомментарии15 февраля 2017 г.ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Разберем ситуаци...
сегодня
09:36

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Разберем ситуацию по полочкам

Давайте разберем ситуацию по полочкам. Начнем с рубля. На мой взгляд, причина крепкого рубля кроется в сохраняющемся высоком дифференциале процентных ставок. При инфляции около 5%, учетная ставка сохраняется на уровне 10%. Рубль был слаб в начале года на высоких ценах на нефть, сейчас восстанавливается справедливость. Кроме того, в первом квартале традиционно наблюдается высокий приток валюты. Россияне все больше верят в рубль – снижается доля валютных депозитов. Что касается дальнейшей динамики, то в апреле будет наблюдаться всплеск доходов (бонусы за первый квартал + налоговые возмещения). Если цены на нефть в этот момент несколько снизятся, то давление на рубль возрастет.

На американском фондовом рынке мы наблюдаем ралли имени Трампа. Вчера индекс S&P-500 вырос на 0,4%. Инвесторский оптимизм сейчас на самом высоком уровне с 2011 года! Согласно опросам Bank of America Merrill Lynch, 23% инвесторов ожидают экономического бума в США, а количество ожидающих слабого роста в ближайшие 12 месяцев упало до 43%, более чем вдвое. Дональд Трамп обещает сократить налоги, увеличить бюджетные расходы и ослабить регулирование – эти меры могут вызвать сильный рост корпоративной прибыли. Банк провел опросы среди управляющих фондами в первую неделю февраля. У опрошенных в активах под управлением в сумме 630 млрд долларов. Последний раз такой высокий уровень оптимизма опросы BofA показывали в начале 2011 года. В заметке во вторник кредитные аналитики банка тоже выразили оптимизм, особенно отметив доминирование Республиканцев в Конгрессе в качестве фактора роста.

Во вторник началось двухдневное выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед Конгрессом. Такие выступления проходят раз в полгода. В ходе своего выступления Йеллен сказала, что ФРС может продолжать повышать ставки медленными темпами, однако было бы «неразумно» слишком затягивать этот процесс.

Как известно у монеты есть две стороны... Оптимизм инвесторов может быть чрезмерно силен. Через несколько месяцев может оказаться, что инвесторы возлагали слишком большие надежды на Трампа и партию Республиканцев. Кроме того, слишком бурный экономический рост в США может подтолкнуть ФРС повышать ставки быстрее, чем учитывают сейчас участники рынка. Нельзя отбрасывать такие риски как обвал мирового рынка облигаций, торговые войны, риски связанные с выборами в Европе.

По отечественному рынку у меня мнение прежнее – коррекция может затянуться. Мы настроены оптимистично, но развивающиеся страны не изолированы от внешнеполитических рисков, связанных с новым правительством США. Намерение Трампа пересмотреть международную торговую политику в пользу интересов США уже навредило ряду рынков развивающихся стран. Планы пересмотреть условия договора NAFTA сильно ударили по мексиканским активам. Трамп говорил, что соглашение о свободной торговле с Южной Кореей убивает рабочие места. Ряд стран Азии имеют торговый профицит с США, и инвесторы ждут дальнейших комментариев на тему Китая, которого Трамп обвинил в намеренном ослаблении юаня с целью достижения экспортного преимущества.

Что касается России, то нет ясности как будут складываться отношения по линии Россия – США. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции, наложенные на Россию в связи с конфликтом на Украине, остаются в силе. Следует обратить внимание на ряд жестких заявлений пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Трамп и его соратники ведут себя как бизнесмены и жесткая линия нужна им для дальнейшей торговли с Владимиром Путиным. Чтобы было куда отступать. Это как «псевдоскидки» в магазинах. Сначала магазин поднимает цену на товар на 40%, затем возвращает на прежний уровень, но крупно пишет на ярлыке: Скидка 40%!

Может быть, это кому то не нравится, но ноябрьский повышательный тренд был пробит «медведями» еще на прошлой неделе. Это сигнал что коррекция на нашем рынке затянется.

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