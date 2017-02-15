ИФК «Солид»: Данные нефтяной статистики выступят драйвером рынка

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением на фоне вышедших данных отраслевой статистики API, указавших на значительный рост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2140 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор сегодня может протестировать на прочность зону поддержки, располагающуюся в районе его минимальных отметок в этом году.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.14% при оборотах торгов примерно на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого индикатора оказало снижение котировок акций табачной компании British American Tobacco (-1.2%), производителя товаров для дома Reckitt Benckiser (-2.1%) и холдинга Rolls-Royce (-4%). Сдержало падение индекса FTSE 100 повышение в цене акций банков HSBC (+1.3%), Barclays (+1.3%), Lloyds Banking Group (+1%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник прибавил 0.16% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. Повышением из числа бумаг, входящих в его состав, вновь выделились акции автомобильных концернов Renault (+3.1%), Peugeot (+4.1%) и банков Credit Agricole (+1.5%), Societe Generale (+1%). Немецкий индикатор DAX (-0.02%) понес незначительные потери на фоне снижения котировок акций HeidelbergCement (-3.9%) и Bayer (-0.6%), негативное влияние которых на индекс компенсировалось повышением акций банков Deutsche Bank (+1.6%), Commerzbank (+2%) и автопроизводителей Volkswagen (+1.1%), Daimler (+0.3%).

Фондовый рынок США во вторник вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.45%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции Apple (+1.3%) и банка Goldman Sachs (+1.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.32% на фоне повышения котировок акций Dollar Tree (+2.7%), Mylan (+2.4%), Biogen (+2.2%) и Bed Bath &Beyond(+2.1%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.4%) также продемонстрировал положительную динамику при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре вновь выделился индекс финансового сектора (+1.2%).

Рынок акций РФ во вторник не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.92% в основном из-за падения котировок акций Сбербанка (-1.2%) и Роснефти (-2.4%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.07%) прибавил благодаря укреплению позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. При этом сильным драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики по запасам и производству нефти в США. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовой отчетности ММК за 4-й квартал 2016 года и выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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