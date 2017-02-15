Альпари: Валютная пара EUR/USD: противоречивая ситуация

Во вторник евро в очередной раз закрылось снижением против доллара США. Европейская валюта подешевела к американской после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Она заявила, что регулятор может поднять ставку на предстоящих заседаниях. В каком месяце произойдет повышение, она не уточнила. Возможно, это будет март или июнь.

Доходность 10-летних американских облигаций взлетела на 2,5%, до 2,5031%. Такой рост в течение одного часа это много. Вслед за этим курс пары евро/доллар снизился до 1,0561.

На дневном временном периоде продавцы прошли поддержку 1,0580. Тем самым они открыли себе дорогу к 1,0457. Политические риски в Европе будут подталкивать курс к этому уровню. Если смотреть внутридневную ценовую динамику на днях, то после снижения курса на американской сессии по циклам всегда получается рост.

Сегодняшнее выступление Джанет Йеллен не должно оказать влияния на валютный рынок. Основной сценарий: с открытия торгов в Европе ожидается снижение курса евро/доллар до 1,0555, в Штатах – рост до 1,0602. Если укрепления евро начнётся с открытия торгов в Европе, то при достижении 1,0595 падение курса возобновится. Следим за доходностью американских облигаций. Она должна быть в приоритете, а не технические сигналы.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0555, максимум – 1,0602, закрытие – 1,0582.

В 12:30 мск в Великобритании выйдет индекс средней заработной платы за декабрь, изменение числа требований на пособие по безработице за январь, уровень безработицы за декабрь.

В 13:00 мск еврозона выпустит сальдо торгового баланса за декабрь.

В 16:30 мск Канада опубликует данные по производственным продажам за декабрь.

В 16:30 мск в США выйдет индекс потребительских цен за январь, базовый индекс цен на потребительские товары за январь, базовый индекс розничных продаж за январь, розничные продажи за январь, индекс деловой активности в производстве от ФРБ Нью-Йорка за февраль.

В 17:15 мск США обнародуют уровень загруженности мощностей за январь и данные по промышленному производству за январь.

В 17:30 мск в США выйдет индекс опережающих индикаторов от СВ за декабрь.

В 18:00 мск в США выступит глава ФРС США Джанет Йеллен, выйдет индекс рынка жилья от NAHB за февраль.

В 18:30 мск в США опубликуют данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 февраля.

В 20:45 мск в США выступит член FOMC Партрик Харкер.

Владислав Антонов, аналитик

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