ГК Forex Club: Рубль сменит направление в пятницу

Рубль вновь поставил рекорд. Теперь он достиг отметки 56,52, невиданной с 12 июля 2015 года. Главными факторами воздействия на USD/RUB на сегодня остаются спрос спекулянтов и пик налоговых выплат.

Эльвира Набиуллина своим недавним выступлением дала «зеленый свет» инвесторам, использующим разницу процентных ставок для торговли (carry trade). Она заявила, что не будет торопиться со снижением ставок. И это при довольно низкой инфляции. И при том, что рынок закладывал в цену довольно скорое снижение стоимости кредитования. Естественно, что сейчас наблюдается обратный процесс возвращения спроса на рубль в качестве инструмента carry trade. И процесс этот продлится до тех пор, пока Центробанк не выйдет с вербальными интервенциями.

Спрос в рамках налогового периода иссякнет уже к началу следующей недели. Это сможет приостановить падение USD/RUB. Однако основной фактор все же рыночные эмоции. И сейчас все больше инвесторов пытаются успеть «на уходящий поезд» запрыгивая в короткие позиции, чтобы заработать на текущем тренде.

Масло в огонь подливает сезонное укрепление рубля, наблюдавшееся и в 2015, и в 2016 году. Таким образом, пара может продолжить падение вплоть до пятницы с вероятностью достижения отметки 55,70. Однако с приближением к этому сильному техническому уровню и завершением торговой недели не исключена масштабная коррекция вверх на фиксации прибыли. Вероятнее всего, это произойдет во второй половине пятницы.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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