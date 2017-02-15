ГК Forex Club: НЕФТЬ: трудности подсчета объемов добычи, тормозят рост цен

Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно по мере того как запасы в США растут, а некоторые страны ОПЕК и не-ОПЕК еще не достигли установленных пактом по сокращению добычи индивидуальных целей по объемам производства.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени находились в районе 55,85 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке торговался в области 53,50.

Американский институт нефти по итогам предыдущей недели в рамках свой выборки зафиксировал рост запасов в США на 9,3 миллиона баррелей. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg участники рынка ждут, что Агентство энергетической и информации в целом по стране по итогам прошлой недели зафиксирует рост запасов на 3,5 миллиона баррелей до 512,1 миллиона.

Вокруг данных ОПЕК по сокращению добычи развернулись весьма странные дебаты. Сейчас ОПЕК для расчетов использует прогнозные модели, базирующиеся на вторичных данных, а не на первичных. Таких как отгрузка в портах, перевозка танкерами и прочее. Ирак настаивает на том, что нужно использовать официальную статистику стран по добыче.

Однако, странность заключается в том, что данные от вторичных источников показывают, что соглашение по сокращению со стороны ОПЕК выполнено на 90%, а по оценкам Ирака только они превышают квоту по добыче на 279 тысяч баррелей в сутки, по оценкам Венесуэлы она превышает на 278 тысяч, а Ирана – на 123 тысячи.

Все это пока порождает определенное недоверие со стороны участников рынка к возможности имплементации соглашения. При этом анализ фрахтования танкеров показывает, что уже в марте Ирак снизит экспорт с 3,64 миллиона баррелей в сутки, до 3,01 миллиона. Соответственно, эта страна уже даже по своим официальным данным может достичь уровня добычи, установленного ноябрьским соглашением.

В целом новостной фон вокруг имплементации соглашения ОПЕК остается несколько противоречивым и пока не дает ценам двинуться вверх. Полагаю, что до того как рынок не получит вызывающие доверие факты, мы продолжим колебания в диапазоне 53-59 долларов за баррель по Brent. Однако, рано или поздно физическая нехватка баррелей станет очевидной и тогда цены смогут двинуться выше 60 долларов. Правда, для этого, похоже, необходимо будет продление пакта по сокращению добычи еще на 6 месяцев.

Валерий Полховский, аналитик

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