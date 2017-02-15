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mfd.ruАналитикаКомментарии15 февраля 2017 г.Альпари: Рубль бьет рекорды из-за недооцененности
сегодня
13:29

Альпари: Рубль бьет рекорды из-за недооцененности

Рублевые пары вышли из боковика и снижаются с начала прошлой недели. Рубль укрепляется, несмотря ни на что. На торгах во вторник пара доллар/рубль опустилась ниже 57 руб. впервые за 1,5 года. Фактический курс доллара в России сейчас находится на отметках лета 2015 года.

В среду пара доллар/рубль незначительно корректируется наверх, однако мы предполагаем, что к концу дня динамика может измениться, так как потенциал российской валюты еще не исчерпан, ей есть куда расти. Пара доллар/рубль имеет шансы опуститься до 55 руб. в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной – до 53 руб.

Пара евро/рубль снижается несколько активнее и почти без откатов наверх. Это связано с более слабой позицией евро на валютном рынке, чем доллара. От текущих уровней пара может скорректироваться наверх, но в перспективе имеет шансы снизиться до 57 руб., а возможно и еще ниже.

Глобальной причины, которая двигает рубль наверх, нет. Мы связываем рост рубля с его недооцененностью. Цены на нефть хоть и не растут, но стабилизировались, и это очень важно. В условиях стабильности на рынке нефти, улучшений в экономике и ослабления евро рубль наверстывает свое.

Что касается покупок валюты на внутреннем рынке, то они слишком маленькие по объему, чтобы ослабить рубль. Однако правительство в интересах бюджета вряд ли позволит рублю подняться слишком высоко, поэтому обольщаться не стоит, а вот задуматься о покупке валюты впрок будет правильным решением.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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