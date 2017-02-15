Альпари: Итоги выступления Йеллен: от слова до дела — бабушкина верста

Главное событие вчерашнего дня для валютных рынков – полугодовой отчет Джанет Йеллен перед Сенатом США. Глава ФРС отметила, что очередное повышение ключевой ставки может состояться на одном из ближайших заседаний, если данные по рынку труда и инфляция будут хорошими. Йеллен вновь заявила, что промедление с повышением ставки сейчас может негативно сказаться на экономике США в будущем. При этом конкретики относительно темпов повышения ставки не последовало. Тем не менее, исходя из котировок фьючерсов, рынки немного переоценили в сторону увеличения вероятность повышения ставки в июне этого года. Повышения ставки в марте рынок по-прежнему не ждёт, и вероятность этого оценивается в 15%.

В целом ничего неожиданного Джанет Йеллен не сказала. Тем любопытнее последовавший после её выступления рост доходностей US Treasures и укрепление доллара. Курс EUR/USD за полчаса снизился на 0,5% (для этой валютной пары это очень сильное движение), в моменте он опускался до 1,056. Возможно, крупный фонд использовал выступление Йеллен как повод, чтобы занять или закрыть крупную валютную позицию. Если так, то в ближайшее время возможно небольшое возвратное движение, EUR/USD может сходить к 1,058.

Сегодня вечером будет «вторая серия» – глава ФРС выступит теперь перед Палатой представителей Конгресса и ответит на вопросы. Но вряд ли мы услышим на нём что-то принципиально новое, так что на ход торгов оно не повлияет. Теперь инвесторы будут ждать 22 февраля, когда будут опубликованы протоколы последнего заседания. Ну а следующие заседания Федрезерва состоятся 14-15 марта, 2-3 мая и 13-14 июня.

Роман Ткачук, старший аналитик

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