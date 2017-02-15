Открытие Брокер: Рубль продолжает штурмовать минимумы с 2015 года

По итогам торгов 14 февраля, индекс ММВБ потерял 0,92% до 2141,50, а RTS прибавил 0,07% до 1173,97. Одним из основных факторов движения на российском рынке остаётся рубль, который упорно укрепляется благодаря положительным ставкам. Аутсайдерами дня стали бумаги: «Мостотреста» (-4,54%), «Мечела» (-3,4%), «Аптечной сети 36,6» (-2,97%), «Татнефти» (-2,59%), «Роснефти» (-2,41%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,34%), «Интер РАО» (-2,18%). Сигналом о потере интереса крупных инвесторов к российским бумагам может служить опережающее падение таких знаковых бумаг, как Сбербанк (-1,21%). Среди растущих акций оказались: «Распадская» (+5,95%), ОГК-2 (+4,22%), «Кузбасская топливная компания» (+2,96%), привилегированные «Транснефть» (+2,33%). На валютном рынке рубль продолжает штурмовать минимумы с 2015 года. К вечеру курс доллара упал до 57,1 рублей. Кроме положительных ставок на отечественную валюту уже оказывает влияние приближающиеся налоговые платежи. В среду также состоятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД на общую сумму в 40 млрд рублей. Соответственно, на рынке сформировался весьма высокий спрос на рубли. Казначейство РФ провело аукцион по размещению 200 млрд рублей на банковские депозиты со сроком на 91 день. На сей раз весь предложенный объём был востребован рынком.

Торги в США проходили под влиянием выступления председателя ФРС Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената. В частности, госпожа председатель говорила о том, что повышение ставки будет правильным действием, если экономика США продолжит расти. В частности, она отмечает весьма хорошее состояние рынка труда и признаки роста заработных плат. Соответственно, по её мнению нельзя откладывать повышение ставки, если это необходимо. Йеллен заявила, что вопрос ставки будет рассматриваться на каждом из следующих заседаний Комитета по операциям на открытом рынке. Между тем, источником неопределённости остаётся бюджетная и налоговая политика новой администрации США. Финансовый сектор принял выступление председателя ФРС в качестве сигнала к росту: Bank of America укрепился на 2,82%, Citigroup на 1,49%, JPMorgan на 1,60%. Напротив, в секторах телекоммуникаций, коммунальных сервисов и недвижимости наблюдался спад при растущей доходности казначейских обязательств. Цены производителей США выросли за январь на 0,6%, а за год на 1,6%. Конечно, некоторое ускорение может быть временным явлением, но в ФРС уже начинают беспокоиться. По итогам торгов DJIA вырос на 0,45% до 20504,41, S&P 500 на 0,4% до 2337,58.

Председатель ФРС Джанет Йеллен накануне говорила о том, что слишком долгое ожидание повышения ставки может оказать негативное влияние на кредитный рынок. На этом фоне доллар вновь укрепился, а доходности по 10-летним американским казначейским обязательствам подросли до 2,48%. Крепкий доллар означает более высокую покупательскую способность американских потребителей, что для азиатских экспортёров благо. Иена ослабла до 114,35 за доллар, что способствовало росту на Токийской бирже. Рост ставок также наблюдался в Китае на фоне ускорения инфляции до 2,5% в январе, что стимулировало покупки в банковском секторе. К 8:50 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,37% до 3229,90, Nikkei 225 на 1,09% до 19448,96.

Нефть оказалась под двойным давлением укрепляющегося доллара и статистики. API сообщает, что на неделе, завершившейся 10 февраля, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 9,9 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал ожидания роста на 3,25 млн бар. Запасы бензина выросли на 770 тыс. бар., а дистиллятов на 1,5 млн бар. Таким образом, надежды на то, что январские тенденции были временным явлением, пока не оправдываются. Если цифры подтвердятся в отчёте Минэнерго, котировки могут резко провалиться, тем более, что на рынке наблюдается избыток длинных позиций. К 9:10 (мск) Brent подешевела на 0,64% до $55,61, WTI на 0,73% до $53,32, золото подорожало на 0,10% до $1226,6, медь на 0,49% до $6063,83, никель на 0,32% до $10805, палладий на 0,12% до $781,85.

Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений на уровне 101,20. К 9:10 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,03% до $1,058, GBP/USD на 0,02% до $1,247, USD/JPY на 0,11% до 114,37.

Сегодня в 12:30 (мск) выйдут данные по безработице в Великобритании, в 13:00 (мск) – торговый баланс еврозоны, в 16:00 (мск) – промышленное производство в РФ, в 16:30 (мск) – потребительская инфляция в США, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка и розничные продажи, в 17:15 (мск) – промышленное производство в США, в 18:00 (мск) – выступит председатель ФРС Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, в 18:30 (мск) – опубликуют данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 20:00 (мск) – выступает президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен. Предстоящий день будет достаточно насыщен событиями, но для российских активов многое стало ясным накануне. Продолжающиеся политические скандалы в Вашингтоне с попутными обвинениями по поводу влияния РФ на выборы постепенно нормализуют ожидания по внешней политики США в рамках прежней парадигмы. Иными словами, от перемены имени президента политика Белого дома существенно не меняется. Поэтому отечественный акции могут сбросить ещё 2-3 процента своей стоимости, подросшей на излишних надеждах. Впрочем, для рубля это слишком незначительный факт и его восхождение может продолжиться, чему способствуют приближающиеся налоговые платежи, высокая ставка ЦБ РФ и достаточно позитивная ситуация на сырьевых рынках.

Другая аналитика