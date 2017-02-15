ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Вне ОПЕК+ для рынка нефти тоже много важных процессов

Цены нефти и нефтепродуктов по итогам прошедшего дня немного прибавили. Дневной рост цен был бы существенно бОльшим, если бы не снижение цены под занавес торгов. В среду снижение цен продолжилось, сводя на нет небольшие завоевания предыдущего дня. Виной смены настроения стали опубликованные данные института нефти в США. Согласно сообщению API, рост запасов сырой нефти в США вновь превзошел самые смелые ожидания и составил 9,94 млн. баррелей. Если результат будет подтвержден выходящими сегодня данными EIA, то прошедшая неделя станет уже шестой в череде растущих показателей. Да и цифра роста почти в 10 млн. баррелей роста запасов нефти сама по себе тоже внушает опасения потенциальным покупателям нефтяных контрактов. (Остальные данные от API - запасы в Кушинге: -1.27 mb; запасы бензина: +0.72 mb; запасы дистиллятов: +1.5 млн.).

Прогнозы аналитиков по росту запасов (+3,5 mb) на этот раз гораздо скромнее данных от API. Еще и поэтому вышедшие данные от API о новом значительном росте запасов сильно подогревают интригу ожиданий данных по запасам и добыче нефти от EIA, которые выйдут в среду к исходу наших торгов. Да и перспективы нефтяного сектора в США тоже представляют для рынка большой интерес. Команда нового президента собирается резко нарастить вложения в развитие инфраструктуры страны. Речь идет о вложениях в инфраструктурные проекты порядка одного триллиона долларов. А такие проекты – это, кроме всего прочего, также увеличение использования энергоресурсов, что, в свою очередь потребует роста и внутренней добычи, и импорта нефти и газа тоже. С другой стороны, были обещания команды Трампа добиваться энергетической независимости, а это тоже возможные дополнительные бонусы нефтедобытчикам. Другие подходы формируются и к вопросам охраны окружающей среды. После восьми лет ужесточения регулирования и ограничений, те, кто стремились к разработке новых ресурсов угля, газа и нефти теперь радостно «потирают» руки и ждут уже реальной, а не только словестной поддержки новой администрации.

Казалось бы - все более или менее благоприятно для добывающих компаний, однако, в принципе, могут быть варианты попыток инфраструктурного обновления страны и при низких ценах энергоресурсов. Например, программы увеличения занятости, да и поднятия промышленности полезно проводить при низких ценах энергоносителей, ибо дешевая энергия может оказаться действенным стимулом, особенно в секторах с высокой энергоемкостью. При возобладании таких подходов интересы добытчиков и команды нового президента будут расходиться. Так что интрига с новой администрацией в США будет действительно очень интересной.

Да и другие значимые для рынка нефти игроки тоже могут изменять привычные подходы. И здесь наибольшую важность имеет динамика процессов в Китае. Последней интересной новостью на этом направлении можно назвать отмеченное Reuters, наблюдающееся в начале этого года увеличение объемов импорта в Китай российской нефти, главными покупателями которой стали независимые нефтеперерабатывающие заводы. Многие из них для себя открывают свойства российской нефти. Именно с этим направлением многие связывают перспективы развития российской экономики.

На рынке прекрасно знают, что иногда отдаленные перспективы могут сказываться на динамике сегодняшнего дня. Так публикация новых планов приватизации показала, что на российском рынке не только в текущий момент, но и в будущем будет много интересных для зарубежных инвесторов активов и сегодня спровоцировала очередное возбуждение покупателей рубля. Традиционно высокий приток валюты начала года вместе с малыми платежами по внешнему долгу в феврале только создавали благоприятный фон для подобного возбуждения интереса к рублю.

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