ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,1-0,3%

Американские индексы во вторник выросли после выступления Дж. Йеллен, которая заявила о том, что повышение процентных ставок будет целесообразно, если экономика сохранит курс на подъем. S&P 500 повысился на 0,40%, Dow Jones – на 0,45%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,32%. Сегодня американские индексы слабо растут. S&P 500 увеличился на 0,02%, Dow Jones прибавил на 0,14%, Nasdaq подорожал на 0,09%.

Нефтяные котировки во вторник выросли. Brent поднялась на 0,68% до $55.97, а WTI – на 0,51% до $53.20. Сегодня нефтяные котировки снижаются из-за данных API о росте запасов в США. Brent снизилась на 0,55% до $55.98, а WTI – на 0,64% до $52.86 за баррель. Азиатские рынки в среду растут в след за американским рынком. Nikkei225 вырос на 1,2%, KOSPI – на 0,4%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – на 0,9%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные об объеме розничных продаж и динамике потребительских цен в январе, а также данные о запасах товаров на складах в декабре. Минэнерго США обнародует данные о количестве запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране за неделю. ФРБ Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности за февраль. ФРС США обнародует данные об изменении промышленного производства в январе. Состоится выступление главы ФРС США Дж. Йеллен, а также президента ФРБ Филадельфии П.Харкера. В России ММК опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2016 год, Интер РАО – финансовую отчетность по РСБУ и производственные результаты за 2016 год.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,1-0,3%

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