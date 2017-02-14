Альпари: Пара евро/доллар прижалась к трендовой линии

Во вторник в ходе европейских торгов однонаправленные валютные пары евро/доллар и фунт/доллар разошлись в разные стороны. Курс евро/доллар вырос до 1,0633. Курс фунт/доллар снизился на 100 пунктов, до 1,2443.

«Медвежье» давление на британский фунт усилилось после выхода инфляционных показателей Британии. В опубликованных данных участников рынка разочаровал месячный показатель, который вышел хуже прогноза, и годовой, который также оказался хуже предыдущего значения. Они расценили, что Банк Англии из-за этого может отказаться от повышения ставки.

На момент написания обзора британский фунт уже отыграл 47 пунктов, до 1,2490. Пара евро/доллар торгуется около трендовой линии на уровне 1,0625. Главным событием сегодняшнего дня станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом по монетарной политике в Конгрессе.

Доходность 10-летних облигаций торгуется в плюсе (+0,14%). Несколько часов по ним наблюдается боковое движение в узком диапазоне около 2,4280%.

Европейская статистика:

Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за январь составил 0,6% м/м, +3,5% г/г (прогноз был +0,4% м/м, 3,2% г/г, предыдущее значение +0,1% м/м, +2,7% г/г).

Индекс закупочных промышленных цен в Великобритании за январь составил 1,7%м/м, +20,5% г/г (прогноз был 0,6% м/м, +18,0% г/г, предыдущее значение 1,8% м/м, +15,8% г/г).

Индекс потребительских цен в Великобритании за январь составил -0,5% м/м, 1,8% г/г (прогноз был -0,5% м/м, 1,9% г/г, предыдущее значение 0,5% за месяц, +1,6% за год).

Индекс розничных цен в Великобритании за январь составил -0,6% м/м, 2,6% г/г (прогноз был -0,4% м/м, 2,8% г/г, предыдущее значение 0,6% м/м, 2,5% г/г).

Предварительное значение индекса ВВП в Германии за четвертый квартал 2016 года составило 0,4% кв/кв, 1,2% г/г (прогноз был 0,5% кв/кв, 1,7% г/г, предыдущее значение 0,2% кв/кв, 1,5% г/г).

Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за январь составило -0,6% за месяц, +1,9% за год (предварительное значение -0,6% за месяц, +1,9% за год, предыдущее значение +0,7% за месяц, +1,7% за год).

Объем промышленного производства в еврозоне в декабре составил -1,5% м/м, 2,0% г/г (прогноз был -1,5% м/м, 1,7% г/г, предыдущее значение 1,5% м/м, 3,2% г/г)

Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне составил 17,1 пункта против прогноза 22,3 и предыдущего значения 23,2.

Индекс текущих экономических условий ZEWв Германии в феврале составил 76,4 пункта (прогноз был 77,2, предыдущее значение 77,3)

Индекс экономических условий ZEW в Германии в феврале составил 10,4 пункта (прогноз был 15,0, предыдущее значение 16,6)

Владислав Антонов, аналитик

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