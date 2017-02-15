ИК Финам: Прогноз на утро: рост по ММВБ и ослабление рубля в пределах 0,5%

В среду утром перед открытием Мосбиржи внешний фон для российского рынка позитивный. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,1%. Китайский индикатор CSI300 растет на 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%. Вчера, на выступлении перед комитетом Сената, глава ФРС США заявила, что на ближайших заседаниях возможно потребуется повышение ставки. При этом был отмечен недостаточно высокий уровень инфляции.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,7%. Баррель марки Brent стоит $55,65, а Light - $53,35. Согласно вышедшим ночью оценкам от API, запасы сырой нефти в США выросли на 9,94 млн барр, запасы дистиллятов прибавили 1,5 млн барр, а запасы бензина выросли на 0,7 млн барр. Динамика, очевидно, является следствием роста буровой активности за последнее время.

Сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Поддержку окажет положительный внешний фон. Помимо этого, ожидается умеренное ослабление рубля в пределах 0,5% на фоне снижения цен на нефть, что дополнительно поддержит российский фондовый рынок за счет положительной переоценки акций компаний-экспортеров. Среди корпоративных событий стоит отметить публикацию финансовой отчетности ММК по МСФО за 2016 год, операционной и финансовой отчетности Интер РАО по РСБУ за 2016 год. В бумагах перечисленных компаний возможно усиление волатильности.

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