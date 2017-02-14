Аналитика онлайн: Кому выгодно укрепление рубля?

Курс доллара продолжает прощупывать все новые и новые минимумы. Кому это выгодно, и почему на рубль будет влиять политика ФРС?

Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке. Участники валютных торгов с нетерпением ждут выступлений Джанет Йеллен, которые пройдут во вторник и в среду. Глава ФРС может дать рынкам намеки относительно повышения ставок. К этому сейчас есть все предпосылки. Если ожидания рынков будут оправданы, доллар может начать расти укрепляться. В этом случае рисковые активы и валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, попадут под удар.

Однако во вторник курс доллара находится на отметке 57 рублей 65 копеек, курс евро торгуется в районе отметки 61 рубль 20 копеек, индекс ММВБ держится в районе отметки 2140 пунктов, а котировки североморской нефти Brent располагаются вблизи 56 долларов за баррель.

Сейчас все больше людей недоумевает по поводу того, что рубль слишком сильно укрепился. Дорогая национальная валюта негативно отражается на доходной части федерального бюджета, не дает развиваться российским экспортно-ориентированным предприятиям и т.д. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Кто "управляет" курсом валюты? Финансовые власти и большой капитал. Что сейчас делает Минфин и ЦБ? Покупают валюту для пополнения исхудавших резервов. Чем ниже курс, тем относительно больше можно купить валюты. Что нужно большому капиталу? Если он планирует оставаться в России и зарабатывать на carry trade, то ему (капиталу) выгодно, чтобы текущие тренды сохранялись. В случае же, если капитал планирует выйти из российских активов и уйти в доллары, то опять же он заинтересован в дорогом рубле. Чем крепче рубль, тем больше можно на него купить валюты, а значит больше заработать.

Мы уже ранее говорили, что доллар/рубль может протестировать новые минимумы, и что возможны прорывы валютной пары в район 57 рублей 60 копеек. Данный сценарий уже реализован. Вполне вероятно, что теперь будут попытки снижения в район отметки 56 рублей 40 копеек. Именно в районе этих значений мы рекомендуем с осторожностью подбирать пару в расчете на разворот или коррекцию. При этом учитывайте, что текущий тренд все-таки нисходящий, и в среднесрочный перспективе мы можем увидеть его продолжение. В случае роста пары доллар/рубль в район отметки 59,20 или 59,60 рекомендуем открывать сделки по тренду на продажу, с целями на отметках 58,60 или в районе 58 рублей.

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