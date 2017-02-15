Альпари: Разворот рынка произойдет, когда все поверят в снижение доллара до 50 руб.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 87,25 коп. (-1,5%), до 57,10 руб., курс евро – на 105,00 коп. (-1,71%), до 60,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (+19,44%), евро/рубль – 282,0 млн евро (-13,34%).

Центральный банк России с 15 февраля понизил официальный курс доллара США на 32,31 коп., до 57,7388 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,2955 руб., что ниже предыдущего дня на 47,07 коп.

Накануне торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль обновлял годовые максимумы против валют в течение всей торговой сессии. Нефтяной рынок поддерживал российскую валюту в первой половине дня, во второй – рубль дорожал по инерции.

Стоимость нефти Brent повышалась до $56,42 за баррель. К закрытию дня цена снизилась до $55,77 (-1,15%). Нисходящее движение спровоцировало укрепление американского доллара после выступления главы ФРС США Дж. Йеллен. Она заявила, что ЦБ может поднять ставку на предстоящих заседаниях, не уточнив, в каком месяце произойдет повышение.

Укрепление доллара на рынке Форекс никак не отразилось на динамике российской валюты. Она полностью проигнорировала внешний фон (подорожание доллара, ожидание повышения ставки ФРС США, снижение цен на черное золото, рост запасов нефти в США). Курс доллара снизился до 57,10 руб., курс евро – до 60,37 руб. За пять дней рубль подорожал к доллару на 3,72%, к евро – на 4,77%. Торговые объемы на рынке чуть выше средних. По доллару средний торговый объём за 20 дней составляет $2,57 млрд, по евро – 281,00 млн евро.

Что происходит с рублём? Трейдеры, которые играли на его ослабление, закрывали короткие позиции, чтобы ограничить убытки от его подорожания и отрицательных свопов. Поскольку укрепление рубля ускорилось, покупатели валюты в биржевом стакане стали сдвигать ордера на покупку ниже планируемых уровней. Соответственно, продавцам приходилось продавать валюту по ценам, которые устанавливают покупатели. Участники рынка увлечены торговыми операциями по выходу с рынка, поэтому они полностью игнорируют внешний фон, а рубль укрепляется. А экспортёры продают валюту для уплаты налогов. Им важно на «медвежьем» рынке продать валюту как можно быстрее, иначе получат меньше денег от конвертации.

Текущую ситуацию на валютном рынке нельзя назвать панической. Рубль по тренду укрепляется в день на 1-1,5%. Паника – это когда рубль будет укрепляться на 3% в день. Она сначала начинается среди трейдеров и через пару дней доходит до населения. Как только последние начнут сдавать валюту обратно в банки – это будет значить, что рынок достиг дна. А мы ещё даже не слышали агрессивных высказываний от чиновников. Когда все поверят в снижение доллара до 50 руб., вот тогда рынок и развернётся.

Сегодня, 15 февраля, нефть торгуется в небольшом минусе. Как уже сказано выше, рубль отвязался от нефти, так как трейдеры, которые ставили на ослабление рубля, решают задачи по минимизации потерь. Ближайшая цель по доллару – 56,84 руб. Следующие – 55,35 руб. и 54,55 руб. При падении курса доллара ниже 57 руб. уже можно обращать внимание на «бычьи» сигналы. По евро цель – 59,95 руб. В среду состоятся аукционы Минфина на общую сумму 40 млрд рублей.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика