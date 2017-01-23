Альпари: Дональд Трамп пока не впечатлил доллар

Евро/доллар в понедельник торгуется у максимумов за шесть недель. Ни речи Дональда Трампа, ни его первые указы пока не поддерживают доллар США так, как предполагалось. Основные торги в EUR/USD идут вокруг 1,0740, активность в инструменте сегодня довольно высокая, несмотря на отсутствие потока статистики и новостей.

Последний раз вблизи сегодняшних отметок евро/доллар видели 8 декабря. Технически, у пары есть потенциал укрепления в область 1,0790, но только при условии, что в ближайшее время к инвесторам поступят свежие драйверы. В противном случае основная валютная пара быстро вернется в диапазон 1,0570-1,0675, где ей и положено находиться.

Стратегия Трампа обретает все более ясные черты: покупай американское и работай с американцами. В общем-то, все это направлено на перезапуск экономики в сторону «здоровой, сильной, мощной», и в целом оправданно. Учитывая, что Трамп формирует свою команду из людей бизнеса и науки, чистых практиков, понимающих, как заставить бизнес и деньги работать, можно говорить о том, что финансовые и экономические рычаги должны заработать максимально эффективно. Естественно, во всем нужна мера, чтобы не перегреть экономическую систему.

Однако порывы Трампа пока не впечатляют доллар. Рынок, по всей видимости, намерен ждать первых реальных шагов в конструктивном направлении. Если таким шагом будет быстрый пересмотр отношений с Китаем или, скажем, с Мексикой, то симпатии к доллару могут быстро и не вернуться, так как невозможно сейчас точно сказать, чем все это в итоге обернется.

Значимой американской статистики сегодня к публикации не готовится. Еврозона выпустит данные по январскому индексу потребительского доверия, где предполагается сохранение индикатора на декабрьском уровне в -5 пунктов. Важные отчеты выйдут в конце недели, как, например, показатели по ВВП США за четвертый квартал. На следующей неделе пройдет первое в этом году заседание Федрезерва США. И пока долгосрочные участники рынка наблюдают в ожидании фактов и новостей, внутридневные инвесторы торгуют на волатильности.

Анна Бодрова, старший аналитик

Другая аналитика