ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Важные события пока не нашли должного отражения на рынках

Два важнейших события завершились на прошлой неделе. Новый избранный президент вступил в должность в США. Поскольку Трамп обещает большие перемены, то поток новостей в связи с началом работы новой администрации в США только начинается. Будет крайне важно отслеживать, то как «новая метла» будет влиять на основные рыночные параметры. Интересна в первую очередь динамика доллара относительно других валют. Новый президент уже очень много чего «назаявлял». В том числе уже обозначил свою позицию, что доллар слишком высок по отношению к китайскому юаню, что является важным слагаемым ослабления экономики США. Беспокоит его также дефицит торгового баланса с Японией. Теперь нужно будет следить за первыми шагами новой администрации и тем как это повлияет на динамику курсов валют.

На ближайшее время большой интерес также представляет собой процесс Brexit Великобритании. Шаги в этом направлении активизировались. Премьер Британии Тереза Мэй на прошедшей неделе представила 12 ключевых пунктов плана по Брексит. В этом процессе будет много интересного. А пока США и UK в ходе встречи руководителей стран намерены сверить свое видение и скоординировать подходы по отношению к важнейшим мировым процессам. Из макроэкономических данных на наступающей неделе большой интерес представляют первичные данные по росту ВВП США в 4 квартале. Также в США ждем выхода данных по заказам на товары длительного пользования. Великобритания огласит первичные данные по росту ВВП в 4 квартале. Прошедшее заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция как будто были призваны сохранить сложившийся статус кво, поэтому в первом приближении его результаты можно оставить за скобками.

Нефть

Встреча в Вене участников соглашения о сокращении объемов добычи нефти была очень короткой (около часа), что в данном случае свидетельствует об уже достигнутых ранее соглашениях. Глава контрольного комитета договорившихся взаимодействовать стран производителей нефти, состоящего из пяти членов (Кувейт, Россия, Алжир, Венесуэла и Оман) по ее завершении сообщил о «полном согласии» всех подписантов с предложенным механизмом мониторинга и намерении сторон выполнять взятые на себя обязательства. Напомним, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу почти на 1,8 млн. баррелей в сутки. На данный момент Саудовская Аравия, Алжир и Кувейт уже полностью выполнили (и даже перевыполнили) свои обязательства по снижению добычи. Ряд таких стран как Ирак и Венесуэла, по словам их представителей, пока прошли лишь половину намеченного пути. Данные по добыче за январь помогут сделать более точные оценки складывающейся диспозиции на первый месяц текущего года. Больше всего вопросов (из стран ОПЕК+) вызывает добыча в России, которая пока, по словам министра энергетики Александра Новака, сократилась на 0,1 млн. баррелей в день. Напомним, что механизма наказания для нарушителей соглашения не будет. Но России (как и другим странам) очень важно удержать доверие, которым пока значительно дорожат участники соглашения ОПЕК+. Следующие заседания комитета состоятся 17 марта и в мае, а семнадцатого числа каждого месяца секретариат ОПЕК будет предоставлять ему ежемесячный отчет, который будет составляться на основе предоставляемых страной данных, а так же на информации таких организаций, как IHS Cambridge Energy Research Associates, Argus Media и МЭА.

Пока страны ОПЕК+ демонстрируют некое согласие. Однако отсутствие механизма карающего воздействия на страны, превышающие принятые ими ограничения, будет приводить к массовым нарушениям квот, что будет постепенно разъедать ценность достигнутых соглашений. В результате убежденность, что все условия соглашения между странами ОПЕК+ выполнятся, будет постепенно уменьшаться.

Другой важной угрозой для нефтяных цен остается продолжающийся рост буровой активности в США, который продолжается уже восьмой месяц подряд. В результате число действующих буровых установок на средину января превысило минимальные значения на 74,4%. Это свидетельствует о том, что достигнутые цены являются комфортными для значительной массы производителей. Рост буровой активности уже привел к заметному росту добычи в США относительно уровней средины 2016 года. А планы новой администрации по поддержанию производителей заставляют опасаться дальнейшего роста добычи в стране.

Сильные факторы воздействия на цены с противоположных направлений пока в значительной мере уравновешивают друг друга (так сокращение добычи со стороны ОПЕК в известной мере компенсируется ростом добычи в США), а цены нефти продолжают консолидацию вблизи уровней 55 долларов за баррель (по Brent).

Рубль.

Российская валюта продолжает накапливать силы под уровнем 60 рублей за доллар США. Этот уровень стал теперь для доллара важным уровнем сопротивления. Пробиться доллару вверх теперь помог бы разворот цен нефти на снижение. Однако на основном для нас рынке продолжается консолидация и вопрос в направлении выхода из бокового тренда пока остается открытым.

Фондовый рынок

На фондовом рынке, как это часто бывает, происходит много интересного. Например, идет рост в ряде акций энергетических компаний, даже несмотря на локальную слабость рынка, где продолжается коррекция от важных уровней сопротивления, как по индексу ММВБ, так и по индексу РТС. Индекс РТС чувствует себя немного лучше, а вот индекс ММВБ все увереннее уходит ниже минимальных отметок декабря 2016 года. И на фондовом рынке, как это у нас часто бывает, теперь главный вопрос тоже состоит в направлении выхода из консолидации по ценам нефти.

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