Открытие Брокер: На рынке нефти продолжают конкурировать две идеи

По итогам торгов 23 января индекс ММВБ снижался на 0,64% до 2146,09 пт., а РТС — на 0,12% до 1137,67 пт. Российский рынок одним из первых начал фиксировать прибыль от ралли Трампа. На текущий момент каких-либо идей для роста нет: нефть плавно дешевеет с 30 ноября, надежды на большие дивиденды от крупнейших госкомпаний почти исчезли, да и ожидания по поводу скорой неминуемой «дружбы» с Трампом возвращаются в рамки реальной политики. «Роснефть» (+0,7%) планирует потратить 1,1 трлн рублей на инвестиционную программу в 2017 году, а в 2018 году довести расходы до 1,3 трлн. Если учесть то, что в 2016 году инвестиционная программа составила всего 750 млрд, то позитивная реакция рынка становится сложно объяснимой. К примеру, «Газпром» (-1,07%), который постоянно находится в ситуации излишних инвестиционных расходов, давно стал несбыточной мечтой инвесторов. Вполне очевидно, что планирование подобных инвестиционных программ заранее говорит рынку о туманных перспективах высоких дивидендов. В лидерах завершили день бумаги: «ПИК» (+3,11%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,65%), «Интер РАО» (+2,61%), «АЛРОСА» (+2,31%), Polymetal (+1,54%), «ММК» (+1,31%). В группе аутсайдеров дня оказались: привилегированные «Транснефть» (-4,42%), «НОВАТЭК» (-2,6%), «Русгидро» (-2,31%), «Татнефть» (-2,27%), «Газпром нефть» (-2,21%), «Мегафон» (-2,12%). Бумаги «Мегафона» отреагировали на решение акционеров одобрить покупку контрольного пакета акций Mail.ru. И наконец, немного статистики. Промышленное производство в РФ выросло в 2016 году на 1,1%. На валютном рынке ситуация оставалась спокойной, хотя в очередной раз вице-премьер И. Шувалов выступил в телеэфире с мыслью о возможных покупках валюты Центральным Банком, который в минувшие выходные активно возражал против подобных действий. В итоге, курс рубля незначительно укрепился.

Торги в США завершились снижением индексов. Президент Д. Трамп предупредил глав американских корпораций о будущих высоких налогах на те компании, которые выводят рабочие места из США, а затем импортируют свою продукцию. Новые таможенные поборы могут коснуться почти любой американской корпорации. Бумаги Halliburton (-2,92%) отреагировали на финансовый отчёт, который оказался выше ожиданий по прибыли, но ниже по выручке. В целом, сектор энергетики, как и на российском рынке, тянул индексы вниз: Exxon Mobil (-1,08%), Chevron (-0,18%), Transocean (-3,59%). Компания Apple (+0,07%) подала иск на $1 млрд против производителя чипов Qualcomm (-12,72%). По итогам дня, DJIA снижался на 0,14% до 19799,85, S&P 500 — на 0,27% до 2265,2.

Азиатские торги проходили на фоне доллара, который заметно ослабел накануне. кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин говорил о том, что чрезмерно крепкий доллар может оказать негативное влияние в краткосрочной перспективе. На этом фоне йена укреплялась до 112,5 за доллар, что оказывало давление на бумаги японских экспортёров. Кроме того, Д. Трамп подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнёрства. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3141,63 (+0,15%), Nikkei 225 — 18836,21 (-0,29%).

На рынке нефти продолжают конкурировать две идеи. Первая — это сокращение добычи в OPEC и других договорившихся об этом странах, а вторая — это рост добычи в США и сомнения в том, что фактическое сокращение состоится. В США за прошлую неделю число активных нефтяных буровых выросло сразу на 29 единиц. В России «Роснефть» планирует увеличить свою инвестиционную программу в 2017 году до 1,1 трлн рублей по сравнению с 750 млрд рублей в 2016 году. Президент США Д. Трамп также сделал заявление, согласно которому его администрация будет работать над тем, чтобы решить проблему зависимости от импортной нефти. Текущее повышение котировок золота долгосрочные инвесторы вновь использовали для закрытия длинных позиций. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 2,1 тонну до 807,07 тонн. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,51 (+0,51%), WTI — $52,97 (+0,42%), золото торговалось на уровне $1215,8 (+0,02%), медь — $5841,17 (+0,08%), никель — $9830 (+1,24%), палладий — $774,2 (+0,35%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 100,05. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,075 (-0,11%), GBP/USD — $1,251 (-0,2%), USD/JPY — 112,93 (+0,2%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 12:00 (мск) — предварительные индексы деловой активности в сфере услуг, промышленности и сводный индикатор еврозоны (до этого выйдут показатели по отдельным странам), в 17:45 (мск) — предварительный индекс деловой активности в производстве США, в 18:00 (мск) — продажи жилья на вторичном рынке США. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. С другой стороны, нефть дорожает, что может способствовать небольшому отскоку на российском рынке, график которого оказался заметно перепроданным. Рубль также может отыграть у американского конкурента пару десятков копеек.

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