ИФК «Солид»: Выполнение странами ОПЕК+ условий сделки поддерживает нефтяные котировки

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent отыграли вчерашнее падение, вернувшись в район $55.5 за баррель после заявлений Ирака о намерении в полном объеме исполнять взятые обязательства по сокращению добычи, а выполнение странами ОПЕК+ условий сделки является фактором, поддерживающим нефтяные котировки. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2150 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор способен продемонстрировать отскок после снижения в течение 9-ти торговых сессий подряд,

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.66% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало снижение котировок акций нефтегазовых гигантов BP (-2.3%), Royal Dutch Shell (-1.7%), фармацевтических компаний AstraZeneca (-1.5%), GlaxoSmithKline (-1.3%) и банка HSBC (-1.2%). Сдержало падение индекса FTSE 100 повышение котировок акций таких горнодобывающих предприятий, как Rio Tinto (+0.7%) и Anglo American (+1.5%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник потерял 0.6%, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (-1.5%), Societe Generale (-2.2%), Credit Agricole (-2.7%) и телекома Nokia (-3%). Немецкий индикатор DAX (-0.73%) стал лидером снижения среди ведущих европейских фондовых индикаторов на фоне падения котировок акций SAP (-1.1%), Siemens (-0.9%) и Bayer (-1.4%), внесших существенный вклад в его просадку. Добавило пессимизма европейский инвесторам заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мир, возможно, вступает «в новую историческую эпоху», что ведет к неопределенности, повышает риски для инвестиций.

Фондовый рынок США в понедельник снизился, отыграв большую часть потерь в конце торговой сессии. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.14%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции компаний Boeing (-1.1%) и Exxon Mobil (-1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0.04% на фоне обвала котировок акций чипмейкера Qualcomm (-12.7%) последовавшего вслед за обращением с иском в суд компании Apple, требующей от Qualcomm $1 млрд. за нарушение патентного законодательства. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.27%) тоже продемонстрировал негативную динамику, а падением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (-1.1%).

Рынок акций РФ в понедельник понес потери. Индекс ММВБ просел ещё на 0.64%. Долларовый индекс РТС (-0.12%) снизился менее значительно благодаря укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит отметить ожидающуюся сегодня публикацию операционных результатов X5 Retail Group за 4-й квартал и 2016 г.

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