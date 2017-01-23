ИК "Финам": К закрытию российскому рынку не суждено выйти из коррекции

К закрытию российскому рынку не суждено выйти из коррекции. Комментарий аналитиков «ФИНАМа» по ситуации на финансовых рынках.ИВИсаев Владислав Юрьевич23 января в 17:56

Ближе к окончанию основной торговой сессии понедельника российские фондовые индексы немного замедлили падение, но все равно пребывают на отрицательной территории. В частности, рублевый индикатор ММВБ снижается почти на 0,7%, до 2146 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне крепнущего рубля теряет менее 0,3%, опускаясь до 1136 пунктов. Внешний фон к вечеру ухудшился. Основной негатив по-прежнему исходит со стороны европейских площадок. Так, сводный европейский индекс Stoxx 600 к текущему моменту теряет 0,34%. Мартовский фьючерс на американский индикатор S&P 500 в преддверии открытия соответствующего фондового рынка теряет 0,12%. Помимо ситуации на зарубежных площадках, негатива добавляет тот факт, что инвесторы не спешат открывать длинные позиции в ожидании действий Трампа в первые дни после вступления в должность президента США: ожидается появление подробностей экономической программы и решения касательно геополитической повестки. По данным Росстата, промышленное производство в РФ в декабре 2016 года выросло на 3,2% г/г, что выше консенсуса. Согласно календарю публикаций, в среду выйдет полный блок макростатистики по России за декабрь 2016 года. По западным площадкам календарь макростатистики на сегодня пуст. Среди российских акций в лидерах снижения Транснефть (ап -2,6%), Новатэк (-2,6%) и МТС (-2,3%). В лидерах роста ИНТЕР РАО (+3,3%) и ГК ПИК (+2,5%). На валютном рынке Мосбиржи пара доллар/рубль теряет менее 0,4%, отступая до 59,5 руб., а евро/рубль снижается на 0,15%, до 63,8 руб. Ключевым фактором поддержки нацвалюты выступают приближающиеся выплаты в рамках очередного налогового периода. В частности, 25 января экспортеры будут перечислять в бюджет НДПИ.

Фьючерсы на нефть основных сортов с обеда заметно ускорили падение и к текущему моменту дешевеют в пределах 1,6%. Баррель Brent торгуется вблизи $54,82, а WTI - $52,39. Давление на котировки оказывают слабые пятничные данные от Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США (+29 шт.) и Канаде (+23 шт.). По всей видимости, буровая активность будет способствовать дальнейшему росту добычи в США. Тем не менее, потенциал снижения цен на нефть невелик из-за слабеющего доллара и старательного выполнения странами-участницами ОПЕК+ договоренностей по сокращению добычи.

Поскольку внешний фон для российского рынка носит негативный окрас, по итогам дня ожидается снижение ММВБ примерно на 0,5%. На вечерней сессии понижательная тенденция сохранится и фьючерс на индекс ММВБ может потерять еще 0,1-0,3%. Между тем, на валютном рынке прогнозируется сохранение текущей динамики по паре доллар/рубль – она потеряет около 0,5%, достигнув отметки 59,5.

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