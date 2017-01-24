ГК Forex Club: Золото всегда растет на смене президентов

Товарно-сырьевой рынок

C середины декабря цены на золото демонстрируют уверенный рост. И это несмотря на агрессивную политику ФРС: готовность центробанка повышать обычно давит на драгметаллы. Возможно, свою роль здесь играет статус золота как «актива-убежища». Несмотря на масштабный оптимизм финансовых рынков по поводу победы Трампа, нельзя не признать, что для рынков он все же «темная лошадка». Неопределенность экономических перспектив многих торговых партнеров США в данном случае может рождать бегство инвесторов в безопасные активы.

Более того, как показывает статистика, средний прирост золота в годы инаугурации нового президента США с 1970 года составляет 15%. К примеру, индекс S&P 500 демонстрировал падение в эти годы 4 раза за этот же период. Причем среднее падение составляло около 0,9%.

Золото после самого ужасного квартала за последние три года уже смогло прибавить около 5%, закрепившись выше $1200 за унцию. Продолжится ли рост актив зависит от того, как гладко пройдет переход к режиму нового президента. Часто так происходит, что поначалу присутствует эйфория, а потом на сцену приходит жестокая реальность. И это только на руку драгметаллам. В таких условиях у золота есть потенциал дорасти до отметки 1240 уже в ближайшие дни.

Валютный рынок

Трамп вступил в должность. Инаугурация позади. Пришла самая волнительная неделя первых шагов нового президента на своем посту. Эйфория постепенно спадает, потому что становится очевидным, что все те надежды, которые возлагал рынок на инфраструктурные проекты Трампа и масштабные инвестиции, если и реализуются, то нескоро.

А тем временем, другие недооцененные валюты вновь выходят на сцену. На прошлой неделе фунт стерлингов попал под внушительное давление на фоне слухов, а потом продемонстрировал столь же резкое восстановление на фактах. На текущей неделе могут появиться дополнительные факторы поддержки британской валюты.

Во-первых, британский премьер Тереза Мэй должна опубликовать стратегию развития промышленности, которая будет фокусироваться на 5 конкретных отраслях. И это может отчасти снизить опасения по поводу жестких условий выхода Великобритании из ЕС.

Во-вторых, Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента. В случае если он решит, что необходимости в решении парламента нет, это может поддержать фунт, так как процесс не будет затягиваться, а, значит, и фактор неопределенности уйдет со сцены. Таким образом, если GBP/USD сможет пробить сопротивление 1,25, это откроет паре путь в район 1,2570.

USD/RUB находится под давлением сразу нескольких факторов: слабого доллара и сильного рубля. В слабости американской валюты виновна инаугурация Трампа и предстоящий период неопределенности в плане экономической политики. В силе российской валюты виновно некоторое укрепление цен на нефть, а также общий более позитивный рыночный настрой. Часть инвесторов верит в то, что с приходом Трампа отношения между Россией и США могут потеплеть.

Тем не менее, мы рекомендуем быть осторожными с дальнейшими продажами пары, так как российские власти уже начинают высказывать недовольство недавним укреплением рубля. Уже поступали намеки на то, что при таком курсе Банк России может начать пополнение валютных резервов. А это значит, что USD/RUB в любой момент может резко рвануть вверх с пробоем сильного сопротивления в районе 60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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