ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Трамп начинает действовать: рынки лихорадит

Коррекция российского фондового рынка продолжается. Честно говоря, это нудное сползание рынка вниз утомляет. В конце девяностых «медведи» опустили бы рынок на уровни привлекательные для покупки за пару дней.

Трамп начинает действовать, поэтому фондовые рынки лихорадит, а цены на золото ползут наверх. В понедельник новоизбранный президент официально вывел США из Транстихоокеанского партнерства. Таким образом, США отдалились от стран Азии. Трамп говорит, что это соглашение негативно сказалось бы на производственном секторе США. «Отличная новость для американских рабочих», – сказал Трамп.

Также в понедельник новый президент провел встречу с представителями промышленных компаний США в Белом доме. В ее ходе он сообщил о намерении дерегулировать промышленный сектор и снизить корпоративные налоги. Но также Трамп предупредил о возможности принятия мер в отношении тех договоров, которых он считает несправедливыми. Трамп не сообщил никаких подробностей касательно того, что будет представлять собой повышение пограничных налогов для тех компаний, которые не захотят переместить производство в США. На фоне беспокойства инвесторов по поводу протекционистской риторики Дональда Трампа доллар обновил 7-недельный минимум против корзины основных валют. Также президент заявил о намерении снизить корпоративные налоги до 15-20% с текущего уровня 35%. Эта мера потребует одобрения Конгресса. Еще более значимой темой Трамп назвал дерегуляцию. «Мы считаем, что можно сократить регулирующие акты на 75%. А может, и больше», – сказал Трамп на встрече с промышленниками.

В интересное время живем! Как на днях сказал один западный аналитик – «в этом году будет много дыма, но огня мы не увидим». На то что бы оценить вред или пользу от экономических инициатив Трампа нужно несколько кварталов.

Цены на нефть сейчас заперты в узком коридоре. Можно предположить, что они выйдут из него как только станет известна статистика по нефтедобыче за январь. По данным МЭА, имеет место сокращение объемов мировых запасов нефти. Но в то же время, продолжается рост запасов нефти в США, а добыча нефти в США демонстрирует признаки оживления. По прогнозу еженедельного издания Kiplinger, существенного изменения цен на нефть в ближайшее время не произойдет. До конца зимы WTI останется в коридоре 50-55 долларов за баррель (сейчас 53 доллара), а к концу весны цены немного подрастут до 55-60 долларов на фоне роста спроса в преддверии летнего сезона вождения.

Цены на золото закрепились выше уровня 1210 долларов. Я считаю что инициативой владеют «быки». Бывший директор Монетного двора США Филип Диль (во время президентства Клинтона) говорит, что ожидает пробития золотом отметки $1400 в этом году. Аналитик-стратег UBS Джони Тевес тоже ожидает роста золота до $1400 в этом году. Политика Трампа может привести к росту инфляции», – говорит Эдриан Дэй, глава Adrian Day Asset Management (190 млн долларов под управлением). «Всё это служит благоприятными факторами для золота». «После избытка предложения на рынке в 2016 году, на 2017 год мы прогнозируем дефицит, так как мы ожидаем усиление протекционизма в торговой политике, девальвацию некоторых валют (в том числе юаня) и геополитическую неопределенность (выборы 2017 года в ряде стран Европы). Всё это должно привести к росту спроса на золото. Кроме того, по нашим ожиданиям, Центральные банки продолжат покупать золото, а объемы шахтной добычи снизятся», – сообщает CreditSuisse. (Источник: thestreet.com)

Сегодня ждем открытия рынка с повышением. На первое полугодие мы настроены оптимистично. У акционеров «Газпрома», рассчитывающих на щедрые дивиденды, проблемы – компания заморозит уровень дивидендов на три года и распродаст активы, но у акционеров других компаний проблем нет. Котировки акций компании Polymetal вчера выросли на 1,54%, аналитики пересматривают в сторону повышения прогнозы по акциям электроэнергетического сектора, поэтому они выглядят замечательно. В США сейчас аналитики очень позитивно смотрят на акции банков и это привлекает дополнительное внимание к акциям Сбербанка об. На прошлой неделе аналитики HSBC повысили прогноз по этой акции до 217, а аналитики JP Morgan Bank International до 223. Все хорошо!

Кстати, посмотрите, что происходит на других развивающихся рынках. Фондовый индекс биржи в Сан-Паулу Bovespa прибавил 1,90%. Простите, но это пробитие пятилетнего максимума! Индекс развивающихся стран EEM вырос на 1,48%.

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