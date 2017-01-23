ГК Forex Club: НЕФТЬ: число буровых в США растет рекордными темпами

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на открытии недели по мере того как участники рынка сдержанно отреагировали на итоги встречи комиссии по сокращению добычи, заседавшей 22-23 января в Вене.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 12.35 по московскому времени подрастали в цене на 0,5% до 55,77 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался на уровне 52,88 доллара за баррель.

В комитет по контролю за сокращение добычи будут входить министры энергетики 5 стран: России, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Для оценки объемов добычи будут использоваться разные данные. Это отчеты стран-производителей, а также данные от МЭА, IHS Cambridge Energy Research Associates, Argus media Ltd. Следующая встреча комиссии состоится 17 марта в Кувейте.

Участники рынка не нашли в итогах ее встречи ничего значимого, так как новых методов, способных повысить уровень доверия трейдеров к процессу контроля за добычей, предложено не было.

Соответственно, в центре внимания сейчас будут данные по добыче за январь, публикуемые выше обозначенными информационными агентствами и именно они по-прежнему будут двигать ценами на более долгосрочную перспективу.

Добыча в США сейчас активизируется. Компании добавили около 29 буровых установок. Доведя их число до 551. Это самый значительный прирост с апреля 2013 года. Прогнозы EIA на 2017 год предполагали рост добычи в США на 100 тыс. баррелей в сутки, но если подобная динамика роста числа буровых сохранится, то это может сигналить о боле интенсивном восстановлении сланцевых компаний, что будет уже давить на цены и требовать от ОПЕК большего сокращения добычи.

В общем, цены на Brent пока продолжат колебаться в диапазоне 53-59, но без дополнительного оглашения сокращения добычи со стороны ОПЕК и при сохранении интенсивного роста числа буровых могут спуститься и к 50.

Валерий Полховский, аналитик

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