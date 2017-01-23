ГК Forex Club: Обзор сельскохозяйственного сектора

Зерновые культуры на мировых рынках демонстрируют смешанную динамику. На текущей неделе снизилась цена пшеницы, но повысилась стоимость кукурузы.

Мартовские контракты на пшеницу на чикагской бирже упали в цене на 0,8% до 422,75 доллара за бушель. Одновременно аналогичный контракт на кукурузу подорожал на 2,0% до 365,75 доллара за бушель.

В начале недели цены зерновых были поддержаны отчетом Министрерства Сельскохого хозяйства США (англ. United States Department of Agriculture, далее - USDA), в котором, в частности, указывалось на сокращение посевных площадей под пшеницу в США до минимальных уровней с 1909 года. Также была снижена оценка для производства кукурузы в США в 2016-17 гг до 15,148 млрд бушелей с 15,226 млрд, прогнозированных в декабре, на фоне сокращения посевных площадей и урожайности.

Ввиду продолжительного периода низких цен, рынок активно обсуждает сокращение посевов зерновых и переход на более доходные сельскохозяйственные культуры.

Более оптимистичные прогнозы Министерства по посевным площадям, объемам урожая, экспорта и остатков на конец маркетингового года создают условия для дальнейшего роста предложения на рынке, а, значит, и снижения цен на товар.

Оценивая отчет Министерства Сельского хозяйства США по пшенице, следует отметить пересмотр прогноза на текущий маркетинговый год. А именно - повышение глобальных посевных площадей на 250 тыс. га до 221,627 млн га. Резко увеличена, по сравнению с декабрем, оценка производства пшеницы на 1,43 млн т до 752,69 млн т и экспорт - на 1,22 млн т до 178,047 млн.т. Также USDA пересмотрел в сторону увеличения прогноз по остаткам на конец маркетингового года - на 1,15 млн т до 253,286 млн т.

Индекс доллара за неделю повысился на 0,3%. Однако на протяжении недели демонстрировал высокую волатильность. Резкое ослабление доллара 17 января сформировало поддержку ценам зерновым, впрочем уже к концу недели эффект сошел на «нет».

Нервозности рынкам добавили новости из Аргентины, где в результате самых сильных дождей, по крайней мере за 37 лет, пострадали посевы на 1,6 млн га с потенциальным убытком в $1,05 млрд.

Стоимость кукурузы получила дополнительную поддержку в ожидании сокращения предложения на африканском рынке из-за гусеницы африканской совки, уничтожившей посевы культуры в ряде регионов и повысив локальный спрос.

По нашим оценкам, текущий торговый коридор для кукурузы составляет 345-370 долларов за бушель, пшеницы 395-435 долларов за бушель.

Андрей Шевчишин, аналитик

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