ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Удары тока от электропастуха для непослушных трейдеров

С июля до конца сентября прошлого года индекс развивающихся рынков EEM следовал в коридоре, который обозначим цифрой 1. В первых числах ноября 2016 года нижняя граница этого коридора была пробита. Теперь индекс в параллельном коридоре, который обозначим цифрой 2. Все попытки выти за рамки этого коридора караются убытками удары тока «электропастуха» для непослушных. В декабре была два удара током (убытками), в январе один удар током, при попытке «быков» вновь войти в коридор 1. Поскольку коррекция к росту, наблюдаемая в конце прошлого года, составила величину близкую к 38,2% от базового движения, а не 61,8% или 50%, я считаю развивающиеся рынки сильными. Сейчас нет предчувствия, что «черный лебедь» прилетит из Поднебесной. Недавно Китай сообщил о росте ВВП в четвертом квартале на 6,8%. Когда-нибудь «долговая мина» взорвется - за последние пять лет правительство удвоило объем долга к ВВП, а какой истинный долг провинций не скажет никто. Но к моменту как она взорвется, мы успеем раз 10 сыграть на повышение и раз 9 на понижение.

В рамках этого электрозабора происходит много событий... К примеру, борьба вокруг нормы отчислений дивидендов в размере 50% от чистой прибыли для всех госкомпаний негативно сказалась на котировках крупных российских эмитентов. Импульсивность, проявленная Трампом на последней пресс-конференции, также не пошла на пользу рисковым активам, зато цены на золото чувствуют себя прекрасно. С Трампом будет весело и дальше. Одно то, что свою инаугурационную речь он написал сам и держал в тайне от своего окружения, говорит о многом. Далее будет масса сюрпризов. По психотипу он эмоциональный экстраверт. Ему нравятся всякие неожиданные ходы, с помощью которых он производит впечатление и показывает свое превосходство. Ради получения очередной порции эмоций он готов на многое.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не рассчитывать на скорую отмену антироссийских санкций. Но мои личные ожидания состоят в том, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина произойдет скоро, и в ее предвкушении на фондовом рынке мы увидим волну покупок и эйфории. В данный момент индекс ММВБ столбит площадку для роста 2150-2160, при негативном сценарии спустится ниже на 2100 пунктов, но никакого масштабного паления я не жду. Это типичный рынок «быков».

Цены на нефть марки Brent год назад были на уровне $ 35, а сейчас они $55. "Мы не обеспокоены тем, что производство сланцевой нефти в США растет, поскольку цены идут вверх. Я думаю, что эта нефть будет поглощаться увеличением спроса", сказал министр нефтяной промышленности Кувейта. Он является председателем комитета по соблюдению соглашения 30 ноября. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не беспокоится о более высокой добычи нефти в Соединенных Штатах. Все хорошо!

Другая аналитика