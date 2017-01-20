Открытие Брокер: Участники торгов следят за инаугурацией 45-го президента США

Сегодня рынки золота, платины и палладия слегка подрастают, рынок серебра снижается, курс доллара США вновь начал укрепляться после небольшого ослабления. В целом рынки драгоценных металлов остаются во власти вербальных интервенций регуляторов и политических событий. В своем последнем выступлении глава ФРС США Дж. Йеллен сообщила, что регулятор намерен продолжать постепенное повышение ставок, но денежно-кредитная политика пока остается умеренно аккомодационной во избежание риска навредить восстановлению экономики. Давление $4,5-триллионного баланса ФРС на ставки в последнее время ослабилось, что делает все более необходимым умеренное повышение процентных ставок. Эти заявления рынок расценил как недостаточно жесткие, что выразилось в ослаблении курса доллара США.

В ходе последнего заседания ЕЦБ не изменил денежно-кредитную политику, сообщив, что в еврозоне растет инфляция в связи с ростом цен на энергоносители. Также сегодня рынки следят за инаугурацией Дональда Трампа, что может внести небольшую динамику в ценовые колебания. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился, запасы в платиновых ETF-фондах понизились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае снижались, объемы торгов сократились, курс юаня к доллару США слабел. Цены на золото под влиянием слабевшего курса доллара США восстановились к уровню $1208, после чего понизились к уровню $1202. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1200-1190, уровни сопротивления – $1209-1218. Цены на серебро вчера снижались к уровню $16,75, после чего подросли к уровню $16,93. Отношение золота к серебру составляет 70,83 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,57 пункта. По оценке Metals Focus, среднегодовая стоимость серебра в 2017 г. вырастет на 7% до 18,3$/унция. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,75-16,55, уровни сопротивления – 17,07-17,36$. Цены на платину понижались к уровню $951 под влиянием сокращения инвестиционного спроса. Спред между золотом и платиной составляет 247$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $951-946, уровни сопротивления – $969-982. Цены на палладий восстановились до уровня $755, после чего понизились к уровню $753. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $745-727, уровни сопротивления – $755-776. Цены ЦБ РФ на золотые монеты снизились, а на серебряные монеты подросли, курс рубля к доллару США слабел.

Другая аналитика