Альпари: Перспективы рубля зависят от поведения доллара предстоящим вечером

К середине дня в пятницу российский рубль торгуется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,78 руб. (+0,1%). Евро стоит 63,63 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 23 января, составляют 59,66 руб. за американскую валюту и 63,72 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 31 и 54 копейки соответственно.

Цены на нефть держатся в заметном плюсе. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит сейчас $54,83 (+1,2%). Рынок в хорошем настроении ожидает итогов заседания специальной комиссии ОПЕК в предстоящие выходные и позитивных комментариев впоследствии.

Основное событие сегодняшнего дня состоится в 17:00 мск, когда в США пройдет инаугурация нового американского президента Дональда Трампа. Как ожидается, после официального вступления в должность политик выступит с речью, и именно на нее участники торгов возглашают большие надежды. Трампу необходимо реабилитироваться в глазах рынка после прощального выступления на этой неделе. От него ждут более ярких заявлений и амбициозных шагов. Это должно поддержать доллар США.

Краткосрочные перспективы рубля будут во многом зависеть от того, как поведет себя доллар предстоящим вечером. На следующей неделе в России пройдет наиболее активная фаза очередного налогового периода, однако без сырьевой опоры этот фактор не станет поддержкой для рубля. У компаний и предприятий есть достаточный запас рублевой ликвидности, поэтому спрос на российскую валюту будет сдержанным. Зато интерес к валютной ликвидности может быть очень выраженным: банки должны вернуть казначейству и Центробанку чуть менее $7 млрд. Кроме того, в конце месяца идут стандартные выплаты по внешнему долгу российских компаний.

В этом свете есть основания полагать, что если по времени совпадут все обозначенные факторы от укрепления доллара по всем фронтам и падения цены на нефть до внутреннего спроса на иностранную валюту, то рубль отступит. Первая цель доллара стоит на 60,25 руб., далее – 60,85.

Анна Бодрова, старший аналитик

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