ИК Финам: Ждем умеренного снижения российского фондового рынка

Сегодня перед открытием российских площадок сложился умеренно-негативный внешний фон. Рынок энергоносителей скорректировался относительно уровней нашего пятничного закрытия, нефть марки Brent сегодня утром торгуется в районе 55,5 доллара за баррель. Отметим, что нефть сохраняет свои позиции выше 55 долларов, несмотря на пятничные данные по буровой активности, которые показали рост числа работающих буровых установок в США на 35 штук. На американских площадках в пятницу вечером также преобладали продажи, что привело к небольшому снижению в последние часы торгов. Однако основным индексам удалось удержать позиции на положительной территории за счет роста первых часов. В результате, индексы Dow Jones и S&P500 по итогам торгов выросли на 0,5% и 0,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют умеренное снижение, не превышающее 0,2%. На торгах в Азии основные индексы движутся разнонаправлено. Так, Nikkei225 снижается на 0,8%, а китайский Shanghai Composite прибавляет порядка 0,3%. Мы ожидаем, что продажи в российских активах на открытии будут преобладать, что приведет к небольшому снижению основных индексов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству. Во второй половине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, мы ожидаем перехода рынков в боковое движение. Напомним, что индекс ММВБ в пятницу закрылся снижением восьмой раз подряд. Вполне возможно, что в такой ситуации рынок созрел для технической коррекции, которая может состояться уже в ближайшие дни. Этому может способствовать фиксация игроками прибыли по спекулятивным «шортам».

Если же говорить о валютном рынке, то мы ожидаем продолжения консолидации российской валюты на текущих значениях. Напомним, что пара доллар/рубль с начала января уверенно закрепилась в коридоре между уровнями 59 и 60 рублей за единицу американской валюты, а выход из данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению пары. При этом поддержку рублю в текущий момент оказывают стабильная ситуация на рынке энергоносителей и налоговый период. Если цены на нефть продолжат консолидироваться выше 55 долларов, мы не исключаем возможности снижения доллара в район 59 рублей в ближайшие сессии.

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