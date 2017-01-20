Открытие Брокер: Российский рынок продолжает сползать вниз

По итогам предыдущей торговой недели индекс ММВБ упал с 2195,19 до 2159,96, а РТС — с 1158,19 до 1138,99 пт. Пара EUR/USD поднялась с $1,06235 до $1,0709. USD/RUB — подросла с 59,68 до 59,75, а EUR/RUB — с 63,485 до 63,917. Нефть Brent завершила пятницу существенным ростом и закрыла неделю повышением с $55,45 до $55,49 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2274,64 до 2271,31.

Четвертая неделя января будет наполнена корпоративной отчётностью, которая снизит значимость статистики. Однако ситуация в различных экономиках такова, что может повыситься актуальность изменений денежной политики. Естественно, наиболее важным для рынков является позиция ФРС, но и российский ЦБ должен прояснить свои дальнейшие действия в связи с замедлением инфляции до минимальных значений в современной истории России.

В понедельник стоит обратить внимание на индексы опережающих экономических индикаторов Японии и Китая. Особенно заслуживает внимания китайский показатель, поскольку разговоры о замедлении экономики поднебесной не прекращаются. В России опубликуют статистику промышленного производства. Кроме того, состоится внеочередное собрание акционеров «ТГК-2».

Вторник интересен выходом предварительных индексов деловой активности от Японии до США. Кроме того, вечером в США опубликуют данные по продажам домов на вторичном рынке.

В середине недели Япония поделится информацией о торговом балансе. Стоит ожидать достаточно неожиданных цифр, так как в ноябре и декабре йена отчаянно слабела против доллара, что могло стимулировать экспорт. Любителям австралийского доллара стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Австралии. Германия в этот день поделится индексами IFO, которые, конечно, уже не столь остро воспринимаются рынком, но всё ещё остаются серьёзными индикаторами здоровья германской экономики. И, кстати, цифры могут оказаться лучше прогнозов по причине слабого евро. В России будут опубликованы свежие данные по недельной инфляции и ценам производителей, а также по рынку труда, розничным продажам и доходам населения.

В четверг рынок отреагирует на китайскую статистику прибыли промышленных предприятий. Недавний рост цен производителей вполне мог привести к улучшению показателя. Великобритания в этот день предоставит первую оценку ВВП за IV квартал. Слабый фунт вполне мог сотворить неожиданное чудо. Американский календарь будет достаточно насыщенным: и первичные обращения за пособием по безработице, и предварительный индекс активности в сфере услуг США от Markit, а также продажи новых домов и показатель опережающих экономических индикаторов от Conference Board. В России производственные результаты за 2016 год опубликуют «Распадская», Polymetal. «Лента» также предоставит операционные итоги прошедшего года.

В пятницу наступит время статистики по японской инфляции, что в сложившихся условиях способно привести к резким движениям в йене. Сохранение дефляционных рисков при достаточно слабой валюте означает необходимость дальнейших стимулов от Банка Японии. Американский календарь вновь будет весьма богатым на события. В пятницу публикуется первая оценка ВВП за IV квартал, затем объем заказов на товары длительного пользования, а позднее — окончательный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. И наконец, закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. Неожиданное сокращение числа буровых в США в середине января ставит весьма странный вопрос: а достаточны ли текущие цены, чтобы рост сланцевой добычи продолжился? В России реестр на получение дивидендов закроет «ФосАгро». «Магнит» опубликует финансовые результаты за 2016 год.

Присяга Д. Трампа в пятницу оказала существенное влияние на торги в Азии. Местные участники рынка опасаются относительно будущих изменений в международной торговле. Если новая администрация США начнёт возводить торговые барьеры, это негативно скажется на экспортном потенциале азиатских экономик. Первым шагом Белого дома станет выход из Транстихоокеанского Партнёрства (TPP), а затем и пересмотр Североамериканского торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой. В качестве признака бегства от рисков выступает йена, которая укрепилась до 113,6 за доллар, что, естественно, оказывало дополнительное давление на японские акции. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3129,15 (+0,19%), Nikkei 225 — 18933,82 (-1,07%).

Нефть в пятницу показала существенный рост на надеждах, что в странах OPEC опережающими темпами сокращают добычу. Россия в январе, по заявлению министра энергетики А. Новака, также снизила добычу на 100 тыс. бар. В прошедшие выходные встречались представители OPEC, которые отчитались о своих производственных успехах. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил, что производители нефти снизили добычу уже на 1,5 млн бар. Однако всю радостную картину портит статистика из США. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе американские компании увеличили число активных нефтяных буровых сразу на 29 единиц до 551 штук. В пятницу отчиталась нефтесервисная компания Schlumberger, которая ожидает значительное увеличение спроса на свои услуги в 2017 году. Некоторое ослабление доллара сдерживало негатив на рынке, но для нефти этого было недостаточно. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust выросли с 807,96 до 809,15 тонн. На торгах в понедельник золото вновь дорожало на фоне слабого доллара. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,49 (+0,00%), WTI — $53,18 (-0,08%), золото торговалось на уровне $1216,6 (+0,97%), медь — $5853,29 (+1,14%), никель — $9930 (+2,37%), палладий — $795,45 (+0,89%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,55% до 100,23. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,075 (+0,49%), GBP/USD — $1,243 (+0,45%), USD/JPY — 113,29 (-1,12%).

Российский рынок продолжает сползать вниз. Между тем, от более резкого снижения его удерживает продолжающийся приток средств. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 18 января, фонды, инвестирующие в акции РФ, зарегистрировали чистый приток средств в размере $262 млн, а с начала года — почти $500 млн. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы развернуть индексы. После пика 3 января продажи не ослабевают, и рублёвый индекс ММВБ стремится к более существенным поддержкам. Если неделя закроется выше 2140 пунктов, то есть шанс на отскок. По рублю ситуация столь же неоднозначная. Российская валюта закрывает две недели подряд незначительным ослаблением, но движения происходят в узком диапазоне. Между тем, начались вербальные интервенции представителей правительства, которые намекают на возможную покупку валюты Центральным Банком или Минфином. Впрочем, в конце прошлой торговой недели министр финансов А. Силуанов всё же заявил, что пополнение резервного фонда не планируется. Ведомство будет стараться покрывать расходы за счёт дополнительных доходов, а не средств резервного фонда. Тем не менее, дальнейшее укрепление рубля уже не выглядит столь неизбежным, хотя интерес к отечественному долговому рынку будет оставаться высоким в связи с перспективой снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

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