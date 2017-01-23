Альпари: Валютная пара EUR/USD: Европа может сработать против Азии

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Курс евро восстановился с минимума 1,0625 до 1,0709. В своей речи он обещал осуществить изменения в экономике и национальной безопасности. Евро дорожал при растущей доходности американских облигаций, хотя должен был дешеветь.

В понедельник в Азии курс евро поднялся до 1,0750 на фоне снижения доходности американских облигаций. По последним данным Myfxbooks, соотношение длинных и коротких позиций составляет 72%/27% или 10883/4113 лотов соответственно. Увеличение коротких позиций стало быстро увеличиваться с уровня 1,0710. Если учитывать, что стопы по внутридневным сделкам составляют в среднем с 30-60 пунктов, то вполне реально увидеть заскок в район 1,0760/70.

Поскольку сегодня понедельник, а торги в Нью-Йорке закрылись ростом по евро, и в Азии рост продолжился, то по прогнозу ожидается нисходящая коррекция в район 1,0702. Нужно следить за основной кросс-парой евро/фунт, которая при повышении будет удерживать евро от падения с долларом. При таком раскладе фунт будет дешеветь к доллару быстрее, чем евро.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0694 (текущий в Азии на открытии), максимум – 1,0758, закрытие – 1,0714.

В 14:00 мск в Германии выйдет ежемесячный доклад Бундесбанка.

В 14:30 мск в еврозоне выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

В 16:15 мск в еврозоне выступит с речью член правления ЕЦБ Питер Прат.

В 16:30 мск в Канаде опубликуют данные по изменению объема оптовых продаж за ноябрь.

В 18:00 мск в еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за январь.

Владислав Антонов, аналитик

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