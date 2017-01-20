Открытие Брокер: Разговоры на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля

К 15:16 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,05% до 2161,12, а RTS вырос на 0,08% до 1137,58 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал низкую волатильность на средних объёмах. Событийный ряд в пятницу скудный, а главное событие случится вечером, когда основная сессия подойдёт к концу. Присяга нового президента США Д. Трампа обещает быть достаточно скандальной и непредсказуемой. Соответственно, если каких-либо неожиданностей не будет, то краткосрочной реакцией рынков будет движение вверх. Для российских инвесторов остаётся лишь реагировать на технические сигналы и операционную отчётность. «Северсталь» (-1,79%) увеличила выпуск стали в 2016 году на 2%. Группа «Черкизово» увеличила сбор урожая на 40% в 2016 году. Заметный рост демонстрируют бумаги сотовых операторов, реагируя на послабления по «закону Яровой»: «Мегафон» (+2,43%), «МТС» (+1,04%). В секторе производителей металлов динамика смешанная. Если бумаги «ММК» прибавляли около 1,27%, то у прочих эмитентов дела шли заметно хуже: «РусАл» (-2,49%), ГМК «Норникель» (-1,95%), «НЛМК» (-1,25%). Немного отыграли свои потери бумаги нефтегазового сектора вместе с растущими котировками нефти: привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,0%), «ЛУКОЙЛ» (+0,99%), «Роснефть» (+0,81%). И наконец, продолжают корректироваться бумаги энергетиков: «МРСК Центр» (-3,3%), «Россети» (-2,2%), «ОГК-2» (-1,67%). «АЛРОСА» (-2,38%) увеличила продажи алмазов на 33,7%. Бумаги «Газпрома» (-1,01%) продолжают негативный тренд на фоне потери надежд инвесторов на высокие дивиденды. Ещё накануне вице-премьер И. Шувалов говорил о том, что некоторые компании не смогут выплачивать 50% прибыли в виде дивидендов из-за обширных инвестиционных программ. Естественно, «Газпром» является первым кандидатом на исключение из правил, так как в этом году к его инвестиционным планам прибавился ещё и «Турецкий поток».

Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3285 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,30%, а недельная и месячная упали до 10,46%. Разговоры о возможном вмешательстве ЦБ РФ на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля. Регулятор пока заявляет о том, что не намеревается управлять курсом, даже если на кону стоят интересы бюджета, хотя различные представители правительства озвучивают эту идею с завидной настойчивостью. Между тем, бюджетный дефицит 2016 года составил 2,967 трлн рублей или 3,5% ВВП. Так или иначе, сигналы из правительства внесли в график доллар/рубль ряд дивергенций, которые могут говорить о развороте тенденции. К 15:16 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,18% до 59,83, EUR/RUB снизилась на 0,03% до 63,68.

Европейские инвесторы предпочли не делать резких движений в ожидании присяги Д. Трампа в США. По данным EPFR, европейские фонды потеряли за неделю около $2,5 млрд. Из статистики можно отметить лишь данные из Великобритании, где розничные продажи выросли в декабре на 4,3% в годовом выражении и снизились на 1,9% в месячном. К 15:15 (мск) DAX составил 11589,91 (-0,06%), CAC40 — 4843,64 (+0,05%), FTSE 100 — 7203,21 (-0,07%).

Доллар укреплялся, что оказывало давление на металлы, но не заботило нефть. Накануне МЭА сообщило, что запасы нефти в развитых странах сокращались четыре месяца подряд до ноября. На декабрь также ожидается сокращение запасов. С другой стороны, Минэнерго США сообщило о росте запасов в США на прошлой неделе на 2,3 млн бар. при ожиданиях их снижения. Впрочем, статистика производства оказалась в пользу «быков», так как добыча упала на 2 тыс. бар. до 8,944 млн бар. в сутки.

Генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо заявил, что коммерческие запасы в мире должны снизиться ещё на 270 млн бар., чтобы в картеле смогли сказать, что рынок достиг баланса. Впрочем, всё это долгосрочные размышления, а вот падение добычи в КНР составило 7,7% в декабре — до 3,95 млн бар. в сутки при переработке 11,26 млн бар. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $54,71 (+1,02%), WTI — $52,6 (+0,92%), золото торговалось на уровне $1201,5 (+0,00%), медь — $5737,55 (-0,31%), никель — $9780 (-1,46%), палладий — $754,15 (+0,40%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,3% до 101,39. CAD, AUD, NZD слабели от 0,35% до 0,75% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,064 (-0,2%), GBP/USD — $1,229 (-0,41%), USD/JPY — 115,22 (+0,31%).

Кроме присяги Д. Трампа, которая начнётся в 19:30 (мск), рынку может быть интересна статистика Baker Hughes — в 21:00 (мск). На прошлой неделе число активных буровых в США снизилось. Если это была всего лишь осечка, то возобновление роста числа буровых продолжит давить на котировки нефти.

Если же вновь будет зарегистрировано падение активности американских нефтяников, то это будет означать, что текущих цен недостаточно для наращивания производства «чёрного золота» в США. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.

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