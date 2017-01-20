Аналитика онлайн: Черный лебедь Шувалова

Высказывания Игоря Шувалова всколыхнули валютный рынок в прошедший четверг. В моменте курс доллара превышал психологический уровень в 60 рублей.

В своем интервью агентству Bloomberg первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов рассказал, что правительство РФ совместно с Центробанком работает над мерами по «снижению волатильности в условиях роста цен на нефть выше заложенных в бюджете уровней, в частности, рассматривает возможность покупки валюты на рынке». Помимо этого, появилась информация, что Минфин в своих прогнозах видит потенциал ослабления рубля на 10% при текущих ценах нефти. Однако информация пока выглядит неподтвержденной. Днем ранее от Антона Силуанова можно было услышать, что текущее соотношение курса доллара и цены на нефть совпадает с прогнозами его ведомства.

На этом фоне курс доллара в пятницу утром торгуется на отметке 59 рублей 65 копеек, евро держится в районе 63 рублей 65 копеек, индекс ММВБ в очередной раз снизился и находится на отметке 2155 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь опустились ниже 55 долларов за баррель.

Ранее в наших прогнозах мы говорили о том, что из уст наших чиновников звучат вербальные интервенции в поддержку курса американской валюты. Нам намекают на то, что рубль несколько переоценен, и в диапазоне от 55 до 58 рублей доллар может нащупать некое дно, от которого возможен разворот тренда, который мы наблюдали в течении всего прошедшего года. Насколько долгосрочным будет этот разворот, и не превратится ли он просто в небольшую коррекцию, будет зависеть в первую очередь от динамики цен на нефть. Если котировки черного золота будут держаться по-прежнему в районе 55 долларов за баррель, то, скорее всего, это будет просто коррекция до 58 - 60 рублей за доллар. В том же случае, если нефть упадет ниже 55, а уж тем более снизится ниже 53 долларов, то тогда торговля в валютной паре доллар/рубль должна сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей.

Что касается краткосрочных рекомендаций, то в целом техническая картинка по данной валютной паре не меняется. Вчера доллар/рублю так и не удалось закрепиться выше отметки 60 рублей за доллар, это говорит о том, рынок еще верит в некоторый потенциал укрепления деревянного. Мы бы рекомендовали присматриваться к покупкам с особой осторожностью при резких прорывах в район 58 рублей за одну единицу американской валюты. Целями здесь могут выступать отметки 59,20 или 60,00. Ну а более уверенно можно готовиться к продажам, которые напрашиваются в в диапазоне от 61,40 до 62 рублей. Цели здесь – 60,00 и 59,20.

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