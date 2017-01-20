ИнстаФорекс: Российский рынок ждет инаугурации Трампа

Несмотря на некоторое оживление нефтяных котировок, российские фондовые индексы остаются вблизи уровней открытия. Инвесторы не желают принимать торговые решения в преддверии инаугурации Д. Трампа, которая состоится сегодня вечером. К 14.55 мск. ММВБ и РТС торгуются на 2162 и 1137 пунктов соответственно. Нефть Brent дорожает более чем на 1%, нацелившись на отметку 55 долл./барр. Рубль дешевеет на 0,26% и 0,04% к доллару и евро соответственно.

В финансовом секторе преобладают продажи. Исключение составляют акции «Сбербанка», которые растут в пределах 0,7%. Лучше рынка выглядят префы «Сургутнефтегаза», прибавляющие почти 2%. Бумаги «Алросы» также дешевеют на 2%, несмотря на то, что по итогам прошлого года компания увеличила продажу алмазов на 33,7%, до 40,1 млн карат. При этом добыча алмазов в 2016 году сократилась на 2,9% г/г, до 37,2 млн карат.

«Северсталь» представила операционные результаты на четвертый квартал и 12 месяцев 2016 года. Консолидированные продажи стальной продукции в 4 квартале выросли на 5%, до 2,78 млн. тонн по сравнению с третьим кварталом. Однако этот позитив был нивелирован показателями производства чугуна и стали – объемы снизились на 1% и 2% соответственно. Котировки «Северстали» торгуются с понижением более чем на 2%.

Поскольку церемония инаугурации нового американского президента состоится уже после закрытия российского рынка (20.00 мск.), реагировать на заявления Трампа отечественные индексы будут уже в понедельник. Если республиканец в позитивном ключе выскажется в отношении РФ, ММВБ может вернуться к росту в начале следующей недели. Также есть вероятность, что на грядущей встрече министры ОПЕК положительно оценят свои успехи в соблюдении договоренностей. Это может поддержать нефть и оказать дополнительную поддержку российским индексам.

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