ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,1-0,2%

Американские индексы в пятницу выросли на фоне инаугурации Д.Трампа. S&P 500 поднялся на 0,34%, Dow Jones – на 0,48%, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 0,28%. Сегодня американские индексы снижаются. S&P 500 упал на 0,30%, Dow Jones – на 0,19%, NASDAQ – на 0,33%

Нефтяные котировки в пятницу выросли. Brent поднялся на 2,46% до $55.49, а WTI – на 2,04% до $52.42. Сегодня нефтяные котировки слабо снижаются в ожидании последствий снижения нефтедобычи странами ОПЕК. Brent подешевел на 0,04%, до $55.96 за баррель, а WTI – на 0,11%, до $53.16. Азиатские рынки движутся разнонаправлено на фоне протекционистских заявлений Трампа. Nikkei225 снизился на 0,7%, KOSPI прибавил 0,08%, Shanghai Composite – 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В Еврозоне состоится выступление главы ЕЦБ М.Драги. В России сегодня ТГК-2 проведет внеочередное общее собрание акционеров, на котором акционеры изберут новый состав совета директоров.

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,1-0,2% на фоне роста сырьевых рынков

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