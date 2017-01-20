Альпари: Рубль выдержал вербальную интервенцию

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 16,00 коп. (+0,27%), до 59,72 руб., курс евро – на 40,25 коп. (-0,64%), до 63,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,6 млрд против $3,4 млрд днем ранее, евро/рубль – 367,3 млн евро.

Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США на 16,91 коп., до 59,3521 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,1803 руб., что ниже предыдущего дня на 4,49 коп.

Торги на валютном рынке накануне открылись ростом по рублю, который находился в «зелёной» зоне меньше часа. Валюты подорожали после заявлений первого вице-премьера России Игоря Шувалова о возможных покупках ЦБ валюты при текущих ценах на нефть. Курс доллара подскочил к уровню 60,27 руб., курс евро – до 64,24 руб. За четыре часа объем торгов составил $3,4 млрд. «Волатильность рубля в настоящее время бьет по экспортерам. Мы считаем, что сейчас самое главное обеспечить лучшую прогнозируемость рубля и снизить его восприимчивость к изменению цен на нефть, которые трудно предсказать», - сказал Шувалов.

Решение Банка России начать осуществлять покупки валюты при растущей цене на нефть в рамках бюджетной политики – это не новость для рынка. Рано или поздно ЦБ все равно выйдет на рынок для покупки валюты в ЗВР. Здесь же Минфин планирует перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной. Это адекватные ситуации действия правительства. Чего именно испугались участники рынка непонятно.

Минфин прогнозирует, что с учетом политики сдерживания расходов бюджета среднегодовой курс рубля в 2017 году при средней стоимости нефти на уровне $50 за баррель будет на уровне 66,3 руб. за доллар, а при $55 – 64,9 рубля. В случае роста цен на нефть до $70 и расходовании дополнительных доходов от нефти, российская валюта может подорожать до отметки 50 руб. за доллар, при их накапливании американская валюта будет стоить в районе 61 руб.

На прогнозы Минфина мы не обращаем внимания: неизвестно какую модель они используют для прогнозирования цен на нефть и курс рубля.

Усилившиеся словесные интервенции обозначили нижнюю границу для курса доллара на уровне 59 руб. Рубль отошел от сессионных минимумов. Уровень 60,70 так и не был достигнут. Курс доллара снизился с 60,27 до 59,44 руб. Видимо, биржевой стакан остался без заявок на продажу валюты, поэтому цена быстро вернулась обратно. Объёмы сделок во второй половине дня резко снизились.

Валюту продавали краткосрочные спекулянты, которые знают, как работать после вербальных и валютных интервенций. Банк Японии потратил немало средств для ослабления национальной валюты в нулевые годы. Регулятор выбросил на валютный рынок десятки миллиардов долларов впустую, так как спекулянты тут же выкупали йену после проведенных интервенций, чтобы заработать на этих «качелях». Вероятно, аналогичная ситуация ждёт нас с рублём.

Чиновники обозначили нижнюю границу для доллара. Теперь спекулянты будут искать критический ценовой уровень, который угрожает финансовой стабильности России и проверять готовность российского правительства и ЦБ действовать. Переходное бюджетное правило вступит нескоро, поэтому в данный момент мы бы не обращали внимания на заявления И. Шувалова. Держим их в уме, на будущее.

Закрытие дня ниже 60 руб. ставит под сомнение дальнейшее ослабление рубля в ближайшее время. Курсу доллара необходимо закрепиться выше 60,70 руб., чтобы продавцы стали закрывать позиции на продажу. А судя по последним отчетам COT (Commitments of Traders) c Чикагской биржи, предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), крупные спекулянты делают ставку на рубль.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально станет 45-м президентом Америки. Инаугурация начнется в 09:30 по местному времени (17:30 мск) в Вашингтоне перед Капитолием. Инвесторы ожидают, что с его приходом потеплеют отношения между Россией и США, что создает предпосылки для отмены санкций.

Нефть марки Brent торгуется в плюсе по $54,37 (+0,44). Для уверенного роста цене нужно подняться выше $54,74. При таком раскладе сформируется «бычья» картина для восстановления цен до $56,10. А на фоне растущих нефтяных котировках, курс доллара опять вернётся к уровню 59 руб.

В пятницу по прогнозу рассматривается боковое движение в ценовом диапазоне четверга –59,19 - 60,27 руб. Рублю нужно отдышаться после вчерашних резких колебаний. Поскольку по пятницам перед выходными рубль дешевеет к доллару, то укрепления российской валюты не рассматриваем. Зона поддержки находится между уровнями 59,44 - 58,56 руб. Если цена с лёгкостью закрепится ниже этой зоны, значит, «быки» слабы и не готовы двигаться курс доллара вверх.

Владислав Антонов, аналитик

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