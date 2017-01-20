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mfd.ruАналитикаКомментарии20 января 2017 г.ИнстаФорекс: Рубль не сильно реагирует на верба...
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10:22

ИнстаФорекс: Рубль не сильно реагирует на вербальные интервенции властей

Рубль, наконец, отошел от максимумов, и впервые за 4 дня дал доллару возможность попытаться протестировать уровень 60, коснувшись 60,23 руб. В последние дни наша валюта демонстрировала удивительную стойкость, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти. На этом фоне российские власти были вынуждены пойти на вербальные интервенции. По итогам сессии доллар и евро подорожали лишь на 0,27% и 0,63% соответственно.

Несмотря на заявления Банка России, первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова и замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, которые выразили свое недовольство сильным рублем, валюта не показала существенной коррекции. Если рубль продолжит в том же духе, властям придется перейти от слов к делу. Напомним, что ЦБ заявил, что при росте цен на нефть начнет покупать валюту в резервы, хотя еще недавно регулятор обещал не делать этого ни под каким предлогом.

Сегодня доллар может продолжить попытки пробоя уровня 60 руб. под воздействием динамики в сырьевом сегменте. Официальные данные Минэнерго США отразили рост запасов углеводородов на 2,35 млн барр. против ожидаемого падения на 1 млн барр. Релиз нивелировал и без того неубедительное восстановление Brent, которая осталась неподалеку от зоны 54 долл./барр. На этом фоне доллар/рубль может попытаться завершить неделю над отметкой 60 руб., пробой которой подтвердится прохождением сопротивления в районе 60,30 руб.

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