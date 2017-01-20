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mfd.ruАналитикаКомментарии20 января 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в...
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ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские индексы в четверг закрылись в минусе. Глава ФРС Д.Йеллен заявила о намерении Федрезерва стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность перед инаугурацией Д. Трампа. S&P 500 снизился на 0,36%, Dow Jones – на 0,37%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,28%. Сегодня американские индексы двигаются разнонаправлено. S&P 500 поднялся на 0,12%, Dow Jones снизился на 0,06%, Nasdaq поднялся на 0,19%.

Нефтяные котировки в четверг поднялись на новостях о снижении запасов нефти на крупнейшем нефтяном терминале в США – Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами. Brent вырос на 0,45% до $54.16, а WTI – на 0,57% до $51.37. Сегодня Brent подорожал на 0,16% до $54.78 за баррель, а WTI – на 0,31% до $51.53. Азиатские рынки движутся разнонаправлено в ожидании инаугурации Д.Трампа. Nikkei225 вырос на 0,4%, KOSPI снизился на 0,1%, австралийский индекс ASX All Ordinaries подешевел на 0,7%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США состоится инаугурация Д.Трампа, а также пройдут выступления глав ФРС, ФРБ и члена FOMC. В Китае обнародуют данные о динамике ВВП в IV кв., в также промышленном производстве, розничных продажах в декабре. В России сегодня Дикси проведет внеочередное общее собрание акционеров. Кузбассэнерго проведет совет директоров, на котором определит цену выкупа акций. Северсталь опубликует операционные результаты за 2016 год.

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