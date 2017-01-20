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mfd.ruАналитикаКомментарии20 января 2017 г.ИК Финам: Ожидается открытие рынка в зеленой зоне
сегодня
09:45

ИК Финам: Ожидается открытие рынка в зеленой зоне

В пятницу утром, перед началом торгов на Мосбирже, влияние внешнего фона на рынок оценивается как позитивное. Ключевые азиатские индексы в плюсе. В частности, японский Nikkei 225 растет на 0,47%. Китайский фондовый индикатор CSI300 прибавляет 0,74%. По КНР вышла очень сильная макростатистика. Розничные продажи в декабре выросли на 10,9% г/г, против ожидавшегося роста на 10,7% г/г. Китайский ВВП в 4 квартале 2016 года вырос на 6,8% г/г, против ожидавшегося роста на 6,7% г/г.

Нефтяные котировки растут в пределах 0,5%. Баррель марки Brent стоит $54,4, а Light - $52,31. Согласно статистике от EIA, за последнюю отчетную неделю запасы сырой нефти выросли на 2,3 млн барр, а общие запасы сократились на 2 млн барр. Добыча снизилась на символические 2 тыс. барр в сутки. При этом нефтяные котировки продолжает поддерживать плавное снижение индекса доллара после декабрьского заседания ФРС.

Судя по всему, сегодня индекс ММВБ в первой половине дня продемонстрирует рост в пределах 0,5%. Ключевыми факторами выступят позитивный внешний фон и сильная статистика по КНР. От более активных покупок российский рынок будет удерживать неопределенность связанная с официальным вступлением Трампа в должность президента США (сегодня состоится инаугурация). Среди корпоративных событий стоит отметить публикацию операционных результатов Северстали за 2016 год. На валютном рынке ожидается укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне растущей нефти и снижения индекса доллара.

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