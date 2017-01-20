ГК Forex Club: Трамп может убить доллар и поддержать нефть

Товарно-сырьевой рынок

Brent так и не смогла отойти от минимумов, хотя текущие уровни довольно привлекательны для среднесрочных покупок. Сила доллара и рост коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США внесли свою лепту в слабость актива. Но главным фактором давления на Brent стали слова исполнительного директора Международного энергетического агентства о том, что добыча американских сланцевиков «точно резко вырастет» в ответ на недавнее повышение цен. Кроме того, он подтвердил, что дополнительную нефть на рынок принесут Бразилия, Мексика и Китай.

Сегодня основные действия будут происходить во время американской сессии, так как состоится долгожданная инаугурация Трампа. И она уже окутана скандалами, интригами и протестами. Как это может повлиять на котировки нефти? Косвенно. Через позиции доллара, в которых оценивается энергоресурс. Если Трамп повторит свои опасения по поводу силы американской валюты, это надавит на USD и поддержит восстановление Brent в район 55,80 долл./барр.

Валютный рынок

Мы давно не говорили про AUD/USD, а между тем пара подходит к важному уровню сопротивления, который при пробое может открыть путь к внушительному росту. Еще важнее и то, что «австралиец» продолжил расти в четверг даже несмотря на повышение уровня локальной безработицы до 5,8% от 5,7% месяцем ранее. Более того, пара продолжила рост, несмотря на широкомасштабное восстановление спроса на USD. Это два довольно важных фактора. Но есть и резкий рост инфляции, который может служить опорой для дальнейшего укрепления «оззи», так как не позволит РБА идти на снижение ставки. Вчера Институт Мельбурна сообщил, что инфляционные ожидания составляют 4,3% от 3,4% ранее.

И в пятницу может произойти еще пара событий, которая способна протолкнуть пару выше 0,7570 и отправить первоначально в район 0,7630 и далее на 0,7690. Для этого, во-первых, серия данных из Китая, публикуемых утром, должны выйти сильными, указывающими на стабилизацию темпов роста. А еще лучше – на ускорение.

Во-вторых, нам нужно, чтобы Трамп высказался по теме силы доллара после инаугурации. Шансы довольно велики – он еще в четверг напомнил, что в первую очередь объявит Китай «валютным манипулятором». В этой же истории он может упомянуть об избыточной силе доллара. При совпадении обоих факторов AUD/USD подойдет к району 0,77. При работе только одного из них будет взята только отметка 0,7630.

USD/RUB в четверг отреагировал даже больше на российские события, чем на динамику доллара или нефти. Дело в том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов подтвердил возможность покупки валюты Банком России. Вот его слова в интервью Bloomberg: «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке».

Происходящее кое-что напоминает. Во-первых, ситуацию в мае 2015 года, когда Банк России внезапно обеспокоился оскуднением резервного фонда и решил его пополнить. Именно в тот момент рубль достиг локального максимума 48,71 против доллара, а на действиях ЦБ упал на 25% в течение нескольких месяцев. Во-вторых, ситуацию летом 2016 года, когда и Путин, и Медведев несколько раз подчеркнули, насколько они обеспокоены укреплением российской валюты.

Пока все это лишь подготовительный процесс – вербальные интервенции, однако надо быть настороже. При стабилизации цен на нефть на текущем уровнем и дальнейшем росте рубля ЦБ обязательно выйдет на рынок, и российская валюта вынуждена будет упасть.

А на сегодня драйвером пары USD/RUB могут стать первые комментарии Трампа на посту президента США. Если он все же коснется позиция национальной валюты, пара может показать внушительные колебания из стороны в сторону. Мы рекомендовали бы воздержаться от торговли этой волатильной парой.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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