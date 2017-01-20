Открытие Брокер: Ослабление рубля удержит индекс ММВБ от чрезмерного пессимизма

По итогам торгов в четверг индекс ММВБ снижался на 0,36% до 2162,25 пт., а РТС — на 1,31% до 1136,62 пт. День на российском рынке начался с достаточно слабого отчёта «Газпрома» (-1,31%), который сообщил об увеличении прибыли по МСФО в январе-сентябре 2016 года на 5%, но также и о сокращении выручки на рынке СНГ и РФ. В дневные часы торги уже проходили под диктовку заявлений из Давоса, где вице-премьер И. Шувалов подтвердил в очередной раз, что 50-процентные дивиденды — это всё же мечта, а не реальность. Шувалов заявил, что у разных компаний есть разные доводы против того, чтобы выплачивать 50% дивиденды. Поэтому он не согласился с обязательной нормой, которая будет предусматривать множество исключений. Кстати, мнение И. Шувалова совпадает с Минэкономразвития, а вот Минфин уже заложил дивиденды госкомпаний в бюджет. Соответственно, по данному направлению существует чрезвычайно высокая неясность. К вечеру российским инвесторам удалось получить небольшой десерт в виде послаблений к «закону Яровой», что может снизить будущие расходы телекоммуникационного сектора. Соответственно, на это отреагировали бумаги «Мегафона» (+2,47%) и «МТС» (+1,67%). Снижение котировок нефти отрицательно сказалось на нефтегазовом секторе: «Татнефть» (-1,87%), «НОВАТЭК» (-1,69%), «Роснефть» (-1,61%), «ЛУКОЙЛ» (-0,9%). Группа «Дикси» (-2,77%) не только сообщила о замедлении роста выручки, но в декабре даже наблюдалось её сокращение на 0,6%. Если же говорить о лидерах и аутсайдерах, то на полюсах рынка расположились: «Русгидро» (+4,53%), «РусАл» РДР (+4,03%), «Система» (+3,79%) и «ПИК» (-4,61%), «ФСК ЕЭС» (-3,06%), «Интер РАО» (-2,85%). На валютном рынке также не обошлось без заявлений из Давоса. И. Шувалов отметился словами о возможных валютных покупках ЦБ при текущей цене на нефть. Далее последовали обтекаемые комментарии ЦБ и Минфина, которые сводятся к тому, что при избыточных доходах Минфин будет пополнять резервный фонд, а возможные покупки ЦБ РФ не превысят размер дополнительных доходов от нефти сверх заложенного в бюджет. В любом случае, при появлении заявлений на лентах агентств курс рубля провалился ниже 60 за доллар и затем частично восстановился.

Американские торги завершились снижением индексов. Инвесторы явно нервничают по поводу мирной передачи власти в Вашингтоне. CNN выпустила фильм, где смоделировала убийство 45-го президента США во время присяги. Немного позитива было лишь из Европы, где ЕЦБ пока не заметил признаки разогрева инфляции, хотя в декабре индекс потребительских цен вырос на 1,1%, а цены на недвижимость в III квартале поднялись на 3,4%. Затем наступило время заявлений из США. Джордж Сорос огорчил рынок своими ожиданиями завершения эйфории на фоне нарастания неопределённости. Если же говорить о сезоне отчётности, то Netflix (+3,9%) отчиталась о лучшем квартале в своей истории, а вот выручка IBM (+0,01%) падает 19 квартал подряд. Впрочем, IBM отчиталась уже после закрытия торгов. Статистика по США оказалась вполне позитивной. Число выданных разрешений на строительство сократилось за декабрь на 0,2%, а объем строительства новых домов взлетел на 11,3%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 234 тыс. с 249 тыс. неделей ранее. Таким образом, DJIA снизился на 0,37% до 19732,40, S&P 500 — на 0,36% до 2263,69.

Торги в Азии проходили достаточно волатильно. Рост ВВП КНР в IV квартале составил 6,8% при ожиданиях 6,7%. Между тем, рост промышленного производства в декабре замедлился до 6,0% с 6,2% в ноябре, а вот рост розничных продаж ускорился до 10,9% с 10,8%. Ночные заявления председателя ФРС Джанет Йеллен оказались менее агрессивными, чем днём ранее, и доллар вновь показал некоторое ослабление. По словам Йеллен, ФРС не спешит за инфляцией. Кроме того, остаются опасения по поводу будущей политики Д. Трампа, который делал достаточно жёсткие заявления о валютных манипуляций со стороны Китая. В Японии рынок начинал день негативно на йене около 114,6 за доллар, но затем японская валюта начала слабеть, что помогло рынку. К 8:55 (мск) Shanghai Composite составил 3120,26 (+0,61%), Nikkei 225 — 19165,95 (+0,49%).

Нефть торговалась в незначительном плюсе на азиатской сессии. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 13 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,3 млн бар. до 485,5 млн бар. Запасы бензина увеличились на 6,0 млн бар., а дистиллятов — сократились на 1,0 млн бар. Общие запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 2,0 млн бар. за счёт сокращения запасов пропана-пропилена на 7,4 млн бар. Импорт нефти сократился на отчётной неделе на 674 тыс. бар. до 8,4 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,3 млн бар. общих нефтепродуктовых поставок, или прирост на 0,1% за год, 8,6 млн бар. бензина в сутки, или падение на 2,4% за год, а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 6,6% за год. И наконец, производство нефти в США сократилось за отчётную неделю на 2 тыс. бар. до 8,944 млн бар. в сутки. Между тем, переработка нефти в КНР выросла в декабре на 3,7% до 11,26 млн бар. в сутки. Годовой показатель поднялся на 2,8% до 10,79 млн бар. в сутки. Производство нефти в декабре упало на 7,7% до 3,95 млн бар. в сутки. Производство угля в КНР упало в 2016 году на 9% до 3,64 млрд тонн. Однако во многом снижение производства было искусственным, так как власти закрывали неэффективные шахты, а также ограничивали использование угля в связи с сильным загрязнением воздуха. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $54,35 (+0,35%), WTI — $52,28 (+0,31%), золото торговалось на уровне $1207,6 (+0,51%), медь — $5736,45 (-0,33%), никель — $9895 (-0,30%), палладий — $754,35 (+0,43%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,15% до 100,97. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,068 (+0,15%), GBP/USD — $1,235 (+0,11%), USD/JPY —114,71 (-0,13%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 12:30 (мск) — розничные продажи в Великобритании, в 14:00 (мск) — цены производителей еврозоны, в 16:30 (мск) — инфляция в Канаде, в 21:00 (мск) — статистика Baker Hughes по активным буровым. И естественно, сегодня в США пройдёт присяга и вступление в должность 45-го президента США. Если все пройдёт достаточно гладко, то американский рынок имеет шанс на сильный рост. У российского рынка не все так однозначно. Однако министр экономического развития М. Орешкин продолжил серию словесных интервенций против рубля. Согласно его заявлению, ЦБ РФ может начать скупку валюты для стерилизации излишней бюджетной ликвидности, которая возникает из-за того, что бюджет спланирован по цене в $40, которая заметно ниже текущей. Соответственно, ослабление рубля удержит индекс ММВБ от чрезмерного пессимизма, а, возможно, даже позволит ему подрасти.

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