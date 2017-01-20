ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Трамповедение: краткий курс лекций

Вчера индекс ММВБ закрылся на отрицательной территории. На графике есть зона поддержки 2150 – 2160 и она сохраняет актуальность. Инаугурация Дональда Трампа состоится сегодня, когда в Москве будет 20 часов. Дальнейшая динамика акций зависит от действий Трампа, который не менее импульсивен, чем Никита Хрущев. Я думаю, что он сам не до конца знает, как он будет действовать, когда получит соответствующие полномочия. Считается, что инвесторы должны знать технический, фундаментальный и сентиментальный анализы. С учетом последних реалий впору вводить «Трамповедение».

Поначалу приход Трампа к власти в США радовал российских инвесторов - они ждали скорого снятия санкций. Но на фоне обвинений Путина в заказе хакерской атаки с целью поспособствовать избранию Трампа, а также после утечки информации о наличии в Кремле компромата на Трампа риторика Трампа ужесточилась. Приход Трампа к власти стал меньше радовать российских инвесторов, и они перестали покупать акции «под Трампа».

Позавчера брал интервью у директора института экономики РАН, академика РАН Руслана Гринберга. Он сказал, что Трамп чтобы постараться смягчить подозрения в секретном оказании помощи его избирательной кампании, возможно, будет проводить антироссийскую политику. Не сразу будет проводить, но к этому придет. Это один из сценариев.

Что дальше? Скоро будет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, и маятник ожиданий опять качнется в сторону позитива. Инвесторы опять будут покупать акции «под Трампа». Далее Трамп начнет действовать в области экономики и наступит хоть какая-то ясность. Касаемо энергетического сектора, он ранее сказал, что отменит ряд регулирующих актов. «Я отменю регулирующие акты по добыче и производству американских энергоресурсов. Эти ограничения убивают рабочие места. Это касается, в том числе, сланцевой промышленности и чистого угля. Таким образом, будет создано много миллионов высокооплачиваемых рабочих мест», – сказал избранный президент. Но пока неясно, какие именно ограничения собирается отменять президент.

Изменения торговой политики... Трамп неоднократно заявлял о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства (TPP) и говорил, что это соглашение – «потенциальная катастрофа» для США. «Вместо этого мы будем вести переговоры по справедливым, двусторонним сделкам, которые вернут рабочие места и промышленное производство на американскую землю», – говорил Трамп о своих первоочередных задачах на президентском посту. Трамп считает, что Брексит – «отличная вещь» и заключит двустороннее соглашение с Великобританией в приоритетном порядке.

В проект 100-дневного плана Трампа также включен параграф, посвященный законопроекту «Об американской энергетике и инфраструктуре». Судя по описанию, этот законопроект предусматривает инвестиции в инфраструктуру на сумму 1 трлн долларов в течение ближайших десяти лет. Средства будут привлекаться посредством партнерских соглашений между государством и частными организациями, а также предусмотрено привлечение частных инвестиций посредством налоговых льгот. Эта инициатива – одна из очень немногих, которые поддерживают обе партии. Например, в ее поддержку высказался старший сенатор от партии Демократов Чак Шумер (источник: ABCnews).

Цены на золото пока не смогли пробить сопротивление 1210 и устремиться к 1250, но после пробития краткосрочного понижательного тренда смотрятся сильно. «Мы рассматриваем краткосрочное снижение цен на золото как возможность для покупки, так как мы не считаем, что ФРС в ближайшем будущем будет так активно продвигать тему повышения ставок», – сказал аналитик INTLFC Stone Эдвард Меир. «Сначала ФРС захочет подождать c повышением ставки и посмотреть, какого рода бюджетные инициативы Дональда Трамп сформулирует и направит в Конгресс».

Российский индекс ERUS продолжает находиться под понижательным трендом. Мы такие наивные и жизнью небитые люди, поэтому ждем, что инвесторы вскоре опять будут покупать акции «под Трампа» и индекс устремится наверх. Сохраняйте оптимизм!

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