ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок нефти ждет встречи ОПЕК и переваривает данные по запасам из США

Основным новостным фоном прошедшего дня стала публикация EIA недельных данных по запасам и добыче нефти в США. За неделю, закончившуюся 13 января 2017 года, коммерческие запасы нефти выросли на 2,347mb (до 485,456 с 483,109 mb неделей ранее). Таким образом, вышедшие данные EIA по запасам направились в другую сторону по сравнению с оценками API, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю якобы «упали» на 5,04 mb. (Запасы в нефтехранилищах Кушинга снизились на 1,01 mb, запасы бензина увеличились на 9,75 mb, запасы дистиллятов увеличились на 1,17 млн. баррелей).

По данным EIA запасы моторного топлива за неделю выросли на 6,0 mb. А суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 2 млн. баррелей (до 2028,4 с 2030,4 mb). Стратегические запасы, распродажи которых теперь будут ожидать еженедельно, пока не шелохнулись, оставшись на отметке 695,1 млн. баррелей.

Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 13 января, снизились на символические 2 тыс. баррелей в сутки (до 8,944 с 8,946 mb/d неделей ранее). По существу добыча попросту удержалась на высоком уровне, достигнутом неделей ранее. Для обозначенного роста добычи хорошо то, что коррекция от подскока предыдущей недели оказалась очень слабой. От минимальных отметок добыча на текущий момент теперь выше на 516 тыс. баррелей. От максимумов лета 2015 года уровни добычи теперь отделяет 666 tb/d — «рисователи» данных любят знаменательные цифры. Так, напомним, что на начало года суммарные запасы нефти и нефтепродуктов составили 2017 mb. Что бы это значило? (А в добыче будем рассматривать возникшую цифру как намек на трудную преодолимость оставшейся до максимумов дистанции).

Перед важным заседанием ОПЕК, картель выпустил месячный обзор, на котором озвучены диспозиции перед решающим месяцем. Сокращение добычи нефти, о котором объявили страны ОПЕК вместе с крупнейшими мировыми производителями, в январе вступило в фазу испытательного срока. И сейчас все добывающие страны внимательно следят за тем, что же происходит у других партнеров, в том числе и в странах, не подписывавшихся под картельным сговором. В этом смысле понятен повышенный интерес к тому, что происходит у крупнейшего добытчика нефти за пределами ОПЕК+. Однако вышедшие на неделе данные оказались довольно ординарными (несмотря на некоторые цифровые занятности). Тем не менее, подрастание запасов и удержание высокого уровня добычи является скорей медвежьим сигналом для рынка. Такой оказалась и первая реакция цен на вышедшие данные. Но это все цветочки, а вот впереди у рынка тернистые ухабы на важных новостях.

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