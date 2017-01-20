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mfd.ruАналитикаКомментарии20 января 2017 г.Банк "Глобэкс": позитив из Китая перенесется на...
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10:01

Банк "Глобэкс": позитив из Китая перенесется на российский фондовый рынок

Мы прогнозируем, что рынок откроется с небольшим повышением на фоне позитивной макростатистики по Китаю. Ближе к вечеру ожидаем увеличения волатильности от индекса ММВБ на фоне инаугурации нового президента США. На валютном рынке ожидаем укрепления рубля, так как на следующей неделе пройду налоговые платежи. На товарном рынке вчера котировки нефти двигались в диапазоне $54-54,6 за баррель благодаря готовности инвесторов услышать об увеличении запасов сырой нефти. Судя по отчету EIA, который был опубликован во вторник, рынок ожидает увеличения количества буровых установок от сланцевых компаний, что уже в скором времени может снизить котировки «чёрного золота». Вместе с тем, мы констатируем факт, что рубль больше реагирует на словесные интервенции со стороны чиновников, чем на флуктуации цены нефти.

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