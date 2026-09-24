Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 2 тыс.

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 сентября, составило 197 тыс., уменьшившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 201 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 198 тыс., пересмотрено со 196 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 202.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 сентября, выросло на 2 тыс. и составило 1.719 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.717 млн, пересмотрен с 1.730 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.744 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 сентября, сократилось на 102.2 тыс. и составило 1.59 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.79 млн.