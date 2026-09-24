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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2026 г.Дефицит платёжного баланса США во II квартале р...
вчера 15:34

Дефицит платёжного баланса США во II квартале расширился на 15.7%

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2026 года расширился на 15.7% до 246.0 млрд долл в сравнении с дефицитом в 212.6 млрд долл в I квартале (пересмотрен с -226.8 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь 2026 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 258 млрд долл.

В соотношении с ВВП отрицательное сальдо платёжного баланса США во II квартале составило 3.0% в сравнении с 2.7% в I квартале (пересмотрено с 2.9%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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