EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 2.1 млн баррелей

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 18 сентября, вырос на 3.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.7 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина без изменений.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.4 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.4 млн барр., составив 284.6 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 447 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с 1982 года. Операционный минимум для запасов нефти в SPR составляет от 250 млн до 300 млн барр. При более низком уровне запасов могут возникнуть сложности в функционировании резерва.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении нефти из SPR с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе расширились на 2.2 млн барр. и составили 23.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.939 млн барр. в сутки против 13.944 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 18 сентября, выросли на 1.786 млн барр., запасы бензина сократились на 2.16 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.164 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.08 млн барр.