Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн баррелей

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 18 сентября, выросли на 1.786 млн барр., запасы бензина сократились на 2.16 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.164 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 2.08 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.5 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 0.5 млн барр.