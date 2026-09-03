Производительность труда вне с/х сектора США во II квартале выросла на 1.4%, затраты на рабсилу увеличились на 1.2%

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США во II квартале 2026 года выросла на 1.4% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте показателя на 1.4%. Аналитики прогнозировали его сохранение без пересмотра.

В I квартале квартале производительность труда выросла на 0.3%.

Стоимость затрат на единицу рабочего места вне сельскохозяйственного сектора США во II квартале 2026 года увеличилась на 1.2% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте показателя на 1.3%. Аналитики прогнозировали его сохранение без пересмотра.

В I квартале расходы на рабочую силу выросли на 1.8%.